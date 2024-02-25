شباب الأهلي يواجه عجمان.. والعين في اختبار بني ياس اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم ، طلحة عبد الله، محمد صادق، إيهاب زهدي، وعلي الظاهري

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تختتم اليوم الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين، بثلاث مباريات، ويلتقي في الخامسة والنصف مساء شباب الأهلي مع عجمان باستاد راشد، والبطائح مع الوحدة باستاد خالد بن محمد فيما يستضيف بني ياس في الشامخة، فريق العين، في الثامنة مساء.

شباب الأهلي × عجمان

ويطمح شباب الأهلي وعجمان إلى الفوز في الظهور الأول لكل منهما بعد فترة التوقف، وتأجيل مباراتيهما في الجولة 13 لظروف الطقس، ويسعى «فرسان دبي» إلى البقاء في دائرة المنافسة على قمة جدول الترتيب، وللفريق 24 نقطة، بينما يأمل عجمان «11 نقطة»لتحسين ترتيبه.

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، احترامه لمنافسه وقال: أنا فخور بمساندة الجمهور في مباراتنا أمام بني ياس في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأكد ايسايلا مدرب عجمان جاهزية جميع اللاعبين لخوض المباراة بما فيهم المحترفون الجدد والمهاجم وليد أزارو ولا يغيب سوى عصام فائز للإيقاف.

بني ياس × العين

ويدخل العين «25 نقطة» مباراته مع بني ياس«16 نقطة»بمعنويات عالية بعد التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويأمل في متابعة نتائجه القوية والعودة من الشامخة بنقاط المباراة كاملة للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويأمل «السماوي» مواصلة نتائجه الإيجابية أمام العين على ملعبه ويفتقد الفريق جهود حسين عباس للإصابة.

وأكد الأرجنتيني كريسبو، المدير الفني للعين، أن فريقه خاض خلال الأسابيع الماضية تحديات قوية تعامل معها بشكل محترف، وقال: بطولة الدوري تمثل أولوية لنا.

وأكد السلوفيني ميلانيتش مدرب بني ياس ثقته في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة قوية أمام العين.

البطائح × الوحدة

ويسعى الوحدة «21 نقطة» إلى رد الدين لهزيمته من البطائح 1 - 2 في الجولة الأولى بالدوري هذا الموسم، وغابت الانتصارات عن الفريق في آخر مباراتين بالدوري بعد الخسارة من خورفكان ثم التعادل مع الشارقة، ويأمل البطائح «16 نقطة» تحقيق نتيجة تعزز من تقدمه نحو البقاء. وعزز البطائح صفوفه بـ 3 صفقات جديدة هم ثنائي شباب الأهلي عبدالعزيز هيكل ومحمد جمعة «بيليه» وحارس الشارقة درويش محمد.

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