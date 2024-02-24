الشارقة يكسب اتحاد كلباء بعشرة لاعبين

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الشارقة فوزاً غاليا على ضيفه اتحاد كلباء بهدف دون رد سجله كايو في الشوط الأول ليرتفع الشارقة برصيده إلى 26 نقطة وبقي الاتحاد في 13 نقطة، واستكمل الشارقة المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 40 بعد طرد خالد الظنحاني.

اتسم الشوط الأول بالندية مع تفوق شرقاوي في الناحية الهجومية بفضل وجود لاعبيه موسى ماريجا وعثمان كمارا وكايو لوكاس، ونجح دفاع اتحاد كلباء بقيادة محمد سبيل في التصدي لمعظم الهجمات، قبل أن ينجح كايو لوكاس في افتتاح التسجيل "ق 29" من هجمة أثارت جدلاً وتدخل فيها "الفار" بدأت من عثمان كمارا الذي لحق بالكرة في خط التماس ومررها لموسى ماريجا الذي حولها عرضية وقابلها كايو لوكاس في المرمى، وتدخل "الفار" للمرة الثانية في الدقيقة 40 عندما احتسب الحكم احمد سالم خلفان ركلة جزاء لاتحاد كلباء ارتكبها خالد الظنحاني، وبعد مراجعة "الفار” ألغى الحكم البطاقة الصفراء على الظنحاني ومنحه بطاقة حمراء واستبدل ركلة الجزاء بمخالفة على رأس الصندوق نفذها مهدي قائدي وضاعت في الخائط البشري، وتوقف اللعب 5 دقائق بسبب هذه الحالة وترتب عليها احتساب 7 دقائق وقت بديل، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف كايو.

وفي الشوط الثاني، وضح تأثر الشارقة بالنقص العددي مما جعله يميل أكثر للناحية الدفاعية والسيطرة على خط الوسط للحد من محاولات الضيوف الذين عملوا بجدية لتعديل النتيجة والاستفادة من النقص العددي، وتصدى عادل الحوسني حارس لتسديدة قوية قبل 10 دقائق من نهاية المباراة منع بها تعديل النتيجة واستمر صمود الشارقة في حماية مرماه مع الاعتماد على المرتدات حتى نهاية الوقت الأصلي، وأضاف الحكم 7 دقائق أيضاً وقت بديل، وواصل الحوسني تألقه بالتصدي لفرصة أخرى في الوقت البديل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز