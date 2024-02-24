النصر ينتزع فوزاً ثميناً أمام الجزيرة في أقوى مواجهات الدوري

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى تصوير سيف الكعبي

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أنتزع النصر 3 نقاط غالية من مضيفه الجزيرة بعد الفوز عليه 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين بعد مواجهة مثيرة تعتبر من أقوى مباريات المنافسة، نجح خلالها "العميد" في العودة من جديد إلى سكة الإنتصارات ليرفع رصيده إلى 18 نقطة متقدما للمركز السابع، وبقى الجزيرة برصيد 20 نقطة في المركز السادس، وكانت المواجهة قد شهدت إحتساب ركلة جزاء للجزيرة في الزمن المهدر من عمر اللقاء نفذها على مبخوت ونجح أحمد شامبيه حارس العميد في التصدي لها ليلعب دورا كبيرا في منح فريقه نقاط الفوز.

وقدم الفريقان مباراة مفتوحة بالإعتماد على الأسلوب الهجومي مع تفوق الجزيرة في السيطرة على الكرة رغم تقدم العميد سريعا بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق عبد الله توري بتسديدة اصطدمت بالمدافع عبد الله أدريس وغيرت مسارها نحو الشباك.

وقاد الجزيرة هجوما مكثفا نتج عنه عدة فرص لم يتعامل معها على مبخوت بطريقته المعهودة وذلك بتسديد 3 كرات بعيدا عن الخشبات الثلاث، حتى ترجم مبخوت جهوده بهدف التعادل في الدقيقة 35 والذي أشعل اللقاء بين الفريقين.

وبعد العودة للشوط الثاني، تمكن الجزيرة من نيل الأفضلية وشن هجوما ضاغطا على مرمى ضيفه بحثا عن هدف التقدم، ما أجبر العميد إلى التراجع بعض الشي إلى المنطقة الدفاعية، وبعد عدة محاولات تمكن زايد الزعابي من وضع الجزيرة في المقدمة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 57 وواصل بعدها تفوقه مع عدم توقفه لإحراز هدف الأمان الثالث.

ومع تقدم دقائق اللعب نجح النصر في تنظيم صفوفه بشكل أفضل وبادل مضيفه الهجمات والسيطرة على الكرة ليرد بهدف التعادل من ضربة رأسية لقائد الفريق عادل تاعرابت في الدقيقة 72.

وبعد الهدف أرتفع إيقاع المباراة من الفريقين وسط حماس كبير من اللاعبين وتبادل الهجمات ونجح العميد في العودة للمقدمة من جديد بإضافة الهدف الثالث برأسية موسى ندياي في الدقيقة 85، وأعقبه في الزمن المهدر إحتساب ركلة جزاء للجزيرة نفذها علي مبخوت وتالق أحمد شامبيه في التصدي لها ببراعة، ليعلن بعدها الحكم صافرة النهاية باغلى انتصارات العميد.

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