العروبة «الاستثنائي» يحلق في علالي«الهواة».. والحصن «الوصيف» يستفيد من الهدايا

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يقترب فريق العروبة الذي يقدم موسماً استثنائياً رويداً رويداً من الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين وتحقيق حلم جماهيره، وذلك بفضل أرقامه القياسية التي ظل يحققها طوال مسيرته في دوري الدرجة الأولى منذ بداية الموسم الجاري بعد تصدره للمسابقة دون هزيمة طوال 20 مباراة لم يتذوق فيها الفريق الأخضر طعم الهزيمة و تحقيق الفوز في 16 والتعادل في أربع مباريات.

وأبقى العروبة الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق دبا الحصن الوصيف كما هو عليه بـ 11 نقطة، في وقت زاد فيه الفارق إلى 19 نقطة بين العروبة والفرق الثلاثة التي تحتل المركز الثالث وهي يونايتد والظفرة ودبا الفجيرة برصيد 33 نقطة لكل فريق، ويأتي من خلفها أيضاً 3 فرق تمتلك 32 نقطة وهي من المركز السادس وحتى الثامن «الفجيرة والعربي الخاسر أمام الحمرية ومسافي الذي حقق مفاجأة الأسبوع بالفوز على الظفرة في عقر الدار.

نتائج

وتمكن العروبة من تكرار فوزه على الرمس، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز مثير 1-3، وعاد الحصن من رحلة الجزيرة الحمراء محملاً بكامل الزاد بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، وشهد المركز الثالث تقلبات بعد أن تمكن يونايتد الوافد الجديد من التربع على هذا المركز بعد الفوز على الذيد بهدف ليتفوق الوافد الجديد عن الظفرة والنواخذة بفارق الأهداف والفرق الثلاثة تمتلك 33 نقطة، وواصل الظفرة مسلسل التراجع وخسر للمباراة الثانية على أرضية ملعبه أمام مسافي لتتراجع حظوظ الظفرة في الصعود خطوة جديدة للوراء لكن الأمل لا زال قائماً لتقليص الفارق بينه وبين دبا الحصن الوصيف، ونجح دبا الفجيرة في العودة من ملعب التعاون الصعب «بالعلامة الكاملة»، ليدخل النواخذة بقوة صراع الصعود لكن المهمة لن تكون سهلة في قادم الجولات لكل الفرق التي ترغب في مزاحمة دبا الحصن إذا وضعنا في الاعتبار اقتراب العروبة كثيراً من حسم ورقة الصعود الأولى حيث بات الفريق لا تفصله سوى نقاط معدودة من أجل كتابة تاريخ جديد للنادي الذي يقدم أفضل العروض هذا الموسم.

غموض القاع

وإن كان المشهد في المقدمة يبدو واضحاً للعيان، إلا أن الغموض مازال يحيط بأندية القاع في ظل تمسك الرمس بمركزه الأخير برصيد 6 نقاط، ويأتي قبله في المركز ال 16 فريق سيتي بعشر نقاط ثم الثنائي غلف يونايتد ومصفوت برصيد 19 نقطة وغلف اف سي الثالث عشر بـ 20 نقطة.

شهدت مباريات الأسبوع 22 توقيع اللاعبين على 21 هدفاً وإشهار الحكام 43 بطاقة ملونة، واعتلى لويس مارسيلو لاعب يونايتد صدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً يليه 3 لاعبين برصيد 12 هدفاً وهم ميديروس«التعاون»، الحساني تامبورا «العروبة»، افوب «الظفرة».

تقام مباريات الأسبوع 23 يومي 3 و4 مارس المقبل وتجمع الفجيرة وغلف اف سي، دبا الفجيرة والعروبة، مسافي والجزيرة الحمراء، مصفوت والظفرة، الرمس وغلف يونايتد، والإثنين المقبل تقام 3 مواجهات تجمع الحصن والحمرية، سيتي ويونايتد، الذيد والتعاون.

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