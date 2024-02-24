البرازيل وإيطاليا يلعبان على الذهب وكأس العالم في نهائي مونديال الشاطئية بدبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير- سالم خميس

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تلتقي البرازيل وإيطاليا في السابعة والنصف من مساء غد الأحد، على الملعب الرملي المقام في حي دبي للتصميم، في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، وتسبقها مواجهة إيران وبيلاروسيا في السادسة مساءً، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتسعى البرازيل بعد تأهلها إلى المباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخها، إلى اللقب السادس، بعدما سبق وتوجت بطلة لمونديال الشاطئية 5 مرات أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، بينما تبحث إيطاليا بطلة أوروبا 2023، عن لقبها الأول، بعد تأهلها للمرة الثالثة في تاريخها إلى نهائي مونديال الشاطئية، إذ خسرت النهائي مرتين أمام البرازيل 3-5 عام 2008، وأمام البرتغال 6-4 عام 2019.

وحققت البرازيل عودة ملحمية مذهلة أمام إيران اليوم، وتأهلت للنهائي بفضل هدفي أليسون، وهدف بريندو القاتل بتسديدة قوية في اللحظات الأخيرة لتفوز 3-2، إذ تقدمت إيران أولاً عن طريق علي ميرشكاري عبر تسديدة قوية، ثم ضاعف محمد معصومي النتيجة بتسجيل هدف ثانٍ في الشوط الثاني.

ولكن البرازيل تمكنت من تقليص الفارق عبر ركلة جزاء نفذها أليسون بنجاح، ليشهد الشوط الثالث إثارة كبيرة، بعد أن نجح "السيليساو" في تسجيل هدف التعادل بركلة مقصية رائعة من المتألق أليسون، ورغم أن إيران دافعت بباسلة عن مرمامها في آخر الدقائق، إلا أن بريندو نجح في تسجيل هدف الفوز للبرازيل في اللحظات الأخيرة.

بينما احتاجت إيطاليا إلى ركلات الترجيح لحسم مباراتها المثيرة أمام بيلاروسيا في نصف النهائي اليوم بنتيجة 5-4، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، إذ سيطرت بيلاروسيا على مجريات الشوط الأول بتسجيل هدفين من إيهار بريشتسل وياوغيني نوفيكاو، لكن إيطاليا ردت بهدفين في الشوط الثاني لتعادل النتيجة، وأضاع فابيو سكيانا ركلة جزاء للإيطاليين، بعد تصدي رائع من الحارس ميخائيل أفغوستوف.

واستعاد بريشتسل، هداف البطولة، التقدم لمنتخب بيلاروسيا بتسجيل هدفه ال12، ولكن إيطاليا أدركت التعادل سريعا عن طريق إيمانويل زورلو، وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، حسمت ركلات الترجيح المباراة المثيرة، وكان زورلو هو من سدد الركلة الترجيحية الحاسمة.

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