خورفكان يقترب من الأمان وحتا يواصل نزيف النقاط

المصدر: حتا-علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب فريق خورفكان من منطقة الأمان في دوري أدنوك للمحترفين بعد العودة بفوز ثمين من حتا 2-0 في المباراة التي جرت مساء اليوم في استاد حمدان بن راشد ليقفز "النسور" إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما واصل "الإعصار" نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وسجل خورفكان أسرع أهداف الموسم الجاري عن طريق الوافد الجديد البرازيلي رانييل سانتانا بعد 13 ثانية من إطلاق صافرة البداية، وعزز الأوزبكي عزيز بك أمانوف تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 محرزاً أول أهدافه في المسابقة.

وحاول حتا العودة في الشوط الثاني وتقليص الفارق لولا سوء الطالع في أكثر فرصة أبرزها من كرة رأسية لغابرييل دي سوزا التي تصدت لها العارضة بجانب فرص أخرى تألق في صدها الحارس أحمد محمود "ديدا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز