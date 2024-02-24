الوصل يضاعف أحزان الصقور ويؤمن صدارته للدوري

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى تصوير زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضاعف الوصل أحزان فريق الإمارات "الصقور" بالفوز عليه 2/صفر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، واصل عبرها "الأمبراطور" نتائجه الإيجابية وأمن صدارته للبطولة رافعا رصيده إلى 36 نقطة، وبقى الصقور برصيد 5 نقاط في المركز الأخير بعد تلقيه الهزيمة التاسعة على التوالي.

وحقق الوصل تفوقا واضحا في اللقاء بالإستحواذ على الكرة والضغط على مضيفه الذي أعتمد على دفاع المنطقة لحماية المرمى والهجمات المرتدة للنيل من شباك ضيفه لكنه لم ينجح في إختراق منطقة الوصل بإستثناء بعض المحاولات، فيما نجح الوصل في إختراق منطقة فريق الإمارات وهز شباكه بهدفين، الأول حمل توقيع فابيو ليما في الدقيقة 38 والذي أنتهت عليه الحصة الأولى، وفي الشوط الثاني أضاف المدافع الكوري الجنوبي سيونج هيون الهدف الثاني في الدقيقة 55 مستفيدا من عدم الرقابة الدفاعية.

وزاد الهدف الثاني من أفضلية الوصل في اللقاء مع تراجع مردود صاحب الأرض رغم التبديلات التي أجراها الجهاز الفني لتعديل النتيجة دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز مهم للوصل في مشوار البطولة التي يبحث فيها عن التتويج باللقب وسط احتفالات جماهيره

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز