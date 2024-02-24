اللجنة المنظمة العليا تحتفي بوفود مونديال الشاطئية " الإمارات 2024"

المصدر: وام

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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية " الإمارات 2024"، بالعمل المشترك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" ومجلس دبي الرياضي وكل الجهات المعنية ما أسهم في إنجاح المونديال وإخراجه في أبهى صورة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي في كلمته التي ألقاها مساء أمس خلال حفل العشاء الرسمي لوفود المونديال ، أن الإمارات قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية لما تمتلكه من بنى تحتية قوية، وموارد بشرية وخبرات في جميع المجالات إلى جانب التنظيم المميز.

وقال الشيخ راشد بن حميد:" الحضور الجماهيري الكبير وقوة المنافسات بين مختلف الفرق، والتنظيم الاحترافي الناتج عن العمل كفريق واحد مع لجان الفيفا، كلها أمور ساهمت في إنجاح الحدث، ومن هنا أشكر الاتحاد الدولي للعبة برئاسة جياني إنفانتينو، وكل لجانه، كما أشكر مجلس دبي الرياضي، وفرق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم وكل الجهات المعنية في الدولة، وكل وفود المنتخبات، وأتمنى التوفيق لفرق المربع الذهبي .

وقدم الشكر أيضا لمنتخب الإمارات وجهازه الفني الذي قدم أداء جيدا، وكان قريبا من التأهل إلى المربع الذهبي وعبر عن اعتزازه بالتعاون البناء مع الاتحاد الدولي لكرة القدم".

كانت اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024 "قد نظمت أمس حفل عشاء رسميا لبعثات المونديال في فندق جميرا أبراج الإمارات، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية و التعليم ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وسعيد محمد حارب ، أمين عام مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وعمر الحاج المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس اللجنة المنظمة ، وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة، عضو اللجنة المنظمة، وأمل بوشلاخ، ويحيى خلف المطروشي عضوي مجلس الإدارة، ومحمد عبد الله هزام الظاهري ، الأمين العام اتحاد الكرة، عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة، وعبدالناصر إبراهيم سيف بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم الراعي الرسمي لاتحاد الكرة.

كما حضر الحفل عدد كبير من أعضاء بعثات المونديال منهم كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وإلفيس شيتي رئيس اتحاد سيشل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا إلى جانب ممثلي المنتخبات المشاركة، وأعضاء اللجان العاملة في البطولة.

تضمن حفل العشاء الرسمي للمونديال فقرات تراثية إماراتية متنوعة نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وأكد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن البطولة حققت الكثير من المكتسبات في ظل الحضور الجماهيري الكبير، والمستوى الفني المميز بين مختلف الفرق، والنجاح التنظيمي اللافت وقال إن كرة القدم توحد الشعوب دائما تحت مظلتها، وكرة القدم الشاطئية في تطور مستمر من عام لآخر في ظل الجهود المبذولة من كل العناصر فيها للوصول إلى آفاق أرحب.. مشيدا بجهود كل المنتخبات المشاركة، ومستوى منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية الذي كان قريبا من التأهل لنصف النهائي.

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