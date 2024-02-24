الإمارات يستضيف الوصل وقمة بين الجزيرة والنصر اليوم

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل،عدنان الغربي، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تنطلق اليوم مباريات الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بأربع لقاءات في ضربة البداية للجولة 14،ويلتقي الجزيرة والنصر في الثامنة مساءً باستاد محمد بن زايد،في قمة خاصة ويلعب في التوقيت نفسه الشارقة مع اتحاد كلباء باستاد الشارقة، فيما يلعب في الخامسة و30 دقيقة حتا مع خورفكان في لقاء الجريحين باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، والإمارات مع الوصل باستاد الإمارات.

الجزيرة × النصر

ينشد كل من الجزيرة والنصر تحسين مركزهما في جدول الترتيب وتصحيح المسار، ويملك الجزيرة «20 نقطة» وله مباراة مؤجلة من الجولة الـ13، والنصر «15 نقطة». ويعتبر اللقاء هو الأول للجزيرة تحت قيادة مدربه الروماني ميريل رادوي في الدوري،ويسعى الجزيرة لتصحيح أوضاعه والتقدم نحو الصدارة، بينما يتطلع النصر إلى تعويض خسارته في الديربي من الوصل والعودة إلى سكة الانتصارات في الدوري بعد فوزه على خورفكان في الكأس الغالية.

وأكد ميريل رادوي ، احترامه لمنافسه، ذاكراً أن النصر تحسن كثيراً بعد أن تولى شرودر مهمة القيادة الفنية وأصبح أكثر تنظيماً، مؤكداً أن لاعبيه مطالبون بالتركيز من أجل تحقيق التفوق، وأشار رادوي إلى جاهزية جميع عناصره باستثناء عبدالله رمضان وعبدالله العطاس. وشدد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، على صعوبة مواجهة الجزيرة ووصفه بالخصم القوي لما يمتلكه من لاعبين جيدين يقدمون مباريات رائعة بقيادة علي مبخوت، وقال: سنبذل قصارى جهدنا للفوز.

وأشار إلى أن البرتغالي يوري يقدم مستويات جيدة ويخدم الفريق على المستوى التكتيكي.

الإمارات × الوصل

يستقبل الإمارات ضيفه الوصل في مواجهة يسعى خلالها الوصل «33 نقطة» للمحافظة على صدارته، فيما يأمل «الصقور» لرد الاعتبار من الخسارة التي تعرض لها أمام «الإمبراطور» الأسبوع الماضي 1-7 في دور 16 من الكأس الغالية، ويأمل معانقة الفوز الأول بعد 8 هزائم متتالية، إضافة إلى أنها المباراة الأولى لـ«الصقور» على ملعبه في العام الجديد بعد غياب أكثر من 70 يوماً، ويحتل الفريق المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويتطلع الشارقة في لقائه مع اتحاد كلباء إلى نتيجة إيجابية يستعيد بها نغمة الفوز، ويحتل الفريق المركز الرابع بالدوري برصيد 23 نقطة،وشهدت مباراة الفريقين في الدور الأول فوز الشارقة بصعوبة 4-3 .

ويغيب عن الشارقة عدد من الأساسيين مثل لوان بيريرا وشاهين عبدالرحمن وماجد حسن ومحمد عبدالباسط، ومن المتوقع الدفع بالمحترف الكوري يو مين تشو منذ البداية وهو إحدى الأوراق المهمة بالفريق نظراً لإجادته اللعب في قلب الدفاع وفي مركز لاعب الوسط المدافع.

ويلعب كلباء «13 نقطة» بمعنويات فوزه على دبا الفجيرة في الكأس الغالية، ويطمح لمواصلة التفوق على الشارقة هذا الموسم بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ويفتقد الفريق جهود الإيطالي بيسا لحصوله على البطاقة الحمراء إلى جانب جوستافو للإصابة.

حتا × خورفكان

وتحمل مواجهة حتا «5 نقاط» وضيفه خورفكان «14 نقطة» أهمية كبيرة للفريقين، وتعد لقاء مصالحة الجماهير، ويخوض «الإعصار» اللقاء بوجوه جديدة بعد التعاقد مع عبدالله كاظم والمدافع راشد عباس وإعادة قيد البرازيلي جابرييلزينيو» وضم النيجيري المقيم جودنيوس إجبوكوي، ومواطنيه شيسوم إغبوشولام سيزار مانزوكي،وفي المقابل يفتقد خورفكان جهود الثنائي عمر سعيد وأحمد عادل بسبب البطاقات الحمراء.

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