بيلاروسيا تتحدى إيطاليا.. والبرازيل تواجه إيران في نصف نهائي «مونديال الشاطئية» الليلة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مع كوزو تاشيما، رئيس الاتحاد الياباني، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يحضر مع منتخب بلاده المشارك في مونديال الشاطئية، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون بين الاتحادين، في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة المقبلة.

وتناول الطرفان العلاقات الطيبة التي تربط الاتحادين الإماراتي والياباني، كما ناقشا التطور الذي تشهده منتخبات شرق آسيا.

من ناحية أخرى، تقام اليوم مباراتا نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها دبي حالياً على ملعب حي دبي للتصميم.

ويلتقي في السادسة مساءً منتخبا البرازيل بطل العالم 5 مرات وإيران، فيما يتحدى منتخب بيلاروسيا الذي يبلغ المربع الذهبي للمرة الأولى، نظيره الإيطالي بطل أوروبا في السابعة والنصف مساءً.

وتأهل منتخب البرازيل الذي يخوض نصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه بتغلبه على منتخب اليابان 8 - 4، فيما تأهلت إيران على حساب منتخبنا الوطني بنتيجة 2 - 1، وحقق منتخب بيلاروسيا مفاجأة كبيرة بتأهله إلى نصف النهائي بإقصاء نظيره منتخب البرتغال أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، وفوزه عليه 4 - 3 في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3 - 3، أما منتخب إيطاليا الذي يخوض نصف النهائي للمرة الخامسة، تأهل على حساب نظيره الإيطالي بفوزه عليه 5 - 2 وأكد توماسو فاتزيني، مدرب منتخب إيطاليا، أن طموحات منتخب بلاده بلا حدود في كأس العالم «دبي 2024»، وأن الوصول إلى المباراة النهائية هدف رئيسي لتأكيد الصحوة التي حققتها كرة القدم الشاطئية في إيطاليا في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد التتويج بكأس أوروبا في العام الماضي، وقال: نتائجنا لم تكن جيدة في المباراة الودية لكن أظهرنا تطوراً كبيراً في البطولة الحالية واستعدنا مستوياتنا السابقة، وأعتقد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق هدفنا وهو الوصول إلى نهائي كأس العالم.

وسبق أن تأهل المنتخب الإيطالي مرتين إلى المباراة النهائية، الأولى في مونديال 2008 في مدينة مرسيليا الفرنسية عندما خسر اللقب أمام البرازيل، وفي المرة الثانية في مونديال 2019 في باراغواي وخسر اللقب أمام البرتغال.

وأكد أنتولي ريابكو لاعب منتخب بيلاروسيا، أن فريقه يسعى لكتابة التاريخ والتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس العالم، مشيراً إلى أنه يضم مجموعة من اللاعبين المقاتلين الذين لا يستسلمون في الملعب، وأن فرص منتخب بيلاروسيا قوية لتحقيق الإنجاز بعد التأهل التاريخي على حساب البرتغال بطل العالم مرتين.

اعتذار

من جهته، أعرب وليد محمد كابتن «الأبيض»، عن حزنه لتوديع البطولة وعدم التأهل إلى نصف النهائي، وقدم اعتذاره لجمهور الإمارات، وقال في تصريح لموقع «فيفا»: كنا نتمنى أن نسعد الجماهير التي لم تقصر معنا، ومباراتنا مع إيران كانت متقاربة، وكان التوفيق حليفهم في كرة واحدة، ولكن المباراة كانت متكافئة.

وأضاف: نمتلك فريقاً لديه الإمكانيات ولديه كل شيء، وكان طموحنا أكبر من الوصول لربع النهائي، نعتذر للجماهير التي دعمتنا بكل قوة، قدمنا كل ما لدينا ولكن لم يكن التوفيق حليفنا.

وتابع: نستطيع منافسة أفضل المنتخبات على مستوى العالم، نحن أقوى خط دفاع في البطولة تقريباً، إذ تلقينا خمسة أهداف فقط ، نلعب كفريق واحد سواء في الهجوم أو الدفاع، ونأمل أن يكون القادم أفضل.

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