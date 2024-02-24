العروبة يحلق بالنقطة 52 في قمة «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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فاز العروبة أمس على الرمس 3 ـ 1، بالجولة 22 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، محلقاً في الصدارة بالنقطة 52 نقطة، وسجل الثلاثية الإيطالي فابريكيو، هدفين، والأوروغوياني فاكوندو بينما أحرز الغاني كوبلاه توتو هدف الرمس.

وفاز دبا الفجيرة على التعاون 2 - 1، وسجل الهدفين العماني محمد المربوعي بينما أحرز البرازيلي الكسندر ميديريوس هدف التعاون، ووصل رصيد دبا الفجيرة إلى 33 نقطة.

وفاز مسافي على الظفرة 2 - 1، ومصفوت على «غلف اف سي»،ويونايتد على الذيد بنتيجة 1 - 0.

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