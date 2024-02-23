رديف «النواخذة» بطل دوري الشباب

المصدر: متابعة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج فريق رديف دبا الفجيرة «النواخذة» بدرع دوري الشباب لكرة القدم تحت 21 سنة للموسم الجاري وذلك قبل 4 جولات على ختام المسابقة بعد تحقيقه نتائج مشرفة طوال الموسم، حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة بفوزه الأخير على مضيفه العربي بثلاثية نظيفة، موسعاً الفارق بينه وبين العروبة الوصيف إلى 14 نقطة.

وهنأ أحمد الظنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الجهازين الفني والإداري واللاعبين على الإنجاز الذي يحسب للاعبين ومدربهم محمد الخديم، مثمناً جهودهم الكبيرة التي توجوها بحسم اللقب مبكراً قبل 4 جولات من الختام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز