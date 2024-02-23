الوصل لتعميق جراح الإمارات والابتعاد في الصدارة.. مواجهات مثيرة في الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتطلع الوصل المتصدر إلى تعميق جراح الإمارات متذيل الترتيب بتكرار فوزه عليه في ظرف أسبوع عندما يحلّ ضيفاً عليه السبت، وذلك في المرحلة الرابعة عشرة الافتتاحية من دور الإياب للدوري الإماراتي لكرة القدم.

واكتسح الوصل ضيفه الإمارات 7-1 في ثمن نهائي مسابقة كأس الإمارات السبت الماضي، محققاً النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين في كافة المسابقات، ويأمل في تكرار فوزه والابتعاد موقتاً بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه.

ويتصدر الفريق الساعي إلى لقبه الأوّل منذ عام 2007 الترتيب برصيد 33 نقطة وبفارق 8 نقاط عن العين الثاني الذي يحلّ ضيفاً على بني ياس الاحد.

علينا البقاء متواضعين

قلل الصربي ميلوش ميلويفتش مدرب الوصل من تأثير الفوز الكبير، ونبّه لاعبيه من الركون لنتيجة الكأس "سنتوجه الى رأس الخيمة لمواجهة الامارات، لكنها ستكون مباراة مختلفة، سنواجه منافسا غاضبا وسيحاول التعويض وتقديم أفضل ما لديه".

وتابع "علينا البقاء متواضعين والاستمرار في التطور والسعي الى تحقيق انتصار جديد".

ويعاني الامارات في المركز الرابع عشر الاخير برصيد 5 نقاط والذي يضم في صفوفه الثنائي الاسباني أندريس إنييستا وباكو ألكاسير من سلسلة نتائجه السلبية بعدما خسر في آخر 8 مباريات، ويعود آخر فوز له إلى المرحلة الثالثة على حساب خورفكان (2-صفر).

وقال المدرب الإيطالي والتر زينغا والتي كانت مباراته أمام الوصل في الكأس الأولى له بعد تعيينه بديلاً للاسباني لويس بلاناغوما "أدرك اننا نحتل المركز الأخير في الترتيب، ولم يحصد الفريق سوى 5 نقاط وخسر 9 مباريات (من أصل 12)، لكن عندما ارى الاسماء التي نملكها استغرب من المستوى والحصاد".

عودة العين

ويعود العين الوصيف برصيد 25 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الجزيرة، إلى منافسات الدوري بعد غياب منذ 24 ديسمبر بسبب مشاركة منتخب الامارات في كأس آسيا في قطر، ثم ارتباطه بخوض مباراتيه مع ناساف الأوزباكستاني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويحلّ العين ضيفاً على بني ياس الثامن (16 نقطة) منتشيا بفوزه في مسابقة الكأس على غريمه التقليدي الوحدة 1-صفر، ثم تأهله الآسيوي الى ربع النهائي على حساب ناساف (صفر-صفر ذهابا و2-1 ايابا).

وخاض العين ثلاث مباريات بين 14 و21 فبراير، وقال مدربه الارجنتيني هرنان كريسبو "من الطبيعي ان نخوض مباريات مزدحمة، لان الفرق الكبيرة تنافس على جميع البطولات وقد تبهنا لذلك واعتمدنا سياسة تدوير اللاعبين لثقتي في قدرات الجميع". ويلعب شباب الأهلي الثالث مع 24 نقطة مع ضيفه عجمان الثاني عشر الاحد، وهو ضم مؤخراً لاعب الوسط الايراني الدولي سعيد عزت الله الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس آسيا الاخيرة في قطر.

ويخوض الشارقة الرابع برصيد 23 نقطة مباراة ثأرية مع ضيفه الاتحاد كلباء الحادي عشر السبت، والذي كان هزمه في ذهاب ربع نهائي كأس الرابطة 3-2 ثم إيابا 2-1.

وقال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب الاتحاد كلباء "ذاهبون إلى الشارقة من أجل الفوز وتحسين ترتيبنا في الدوري، مع وضعنا بعين الاعتبار اننا سنواجه فريقا قويا وصعبا على أرضه".

ويلعب السبت أيضاً، حتا وصيف القاع مع خورفكان العاشر، والجزيرة السادس مع النصر التاسع في مباراة قمة رغم تراجع نتائج الفريقين هذا الموسم.

ويحلّ الوحدة الخامس مع 21 نقطة ضيفاً على البطائح السابع (16 نقطة) والذي كان حقق مفاجأة في الذهاب بفوزه على منافسه الاحد في ملعبه 2-1.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز