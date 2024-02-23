«الأبيض» يودع مونديال الشاطئية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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التقى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وناقش معاليه مع رئيس «فيفا» عدداً من الموضوعات، التي تسهم في تطوير نشاط كرة القدم، والنجاحات، التي حققها مونديال الشاطئية «الإمارات 2024»، خلال دور المجموعات، وأشادا بالإقبال الجماهيري الكبير، الذي أضفى على مباريات البطولة الكثير من الحماس والتشويق.

من ناحية أخرى، ودّع منتخبنا الوطني مونديال الشاطئية، أمس، بعد خسارته أمام منتخب إيران 1 - 2، بالدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت على الملعب الرملي في حي دبي للتصميم.

وفاز منتخب البرازيل على اليابان، 8-4، وقدم أداءً استعراضياً أمام منافسه ووصل إلى الدور قبل النهائي بسهولة، فيما تأهل منتخب بيلاروسيا للدور نفسه بانتصار تاريخي على البرتغال بنتيجة 4 - 3، وتأهل منتخب إيطاليا بالفوز على تاهيتي 5 - 2. ويلتقي غداً في الدور قبل النهائي بيلاروسيا مع إيطاليا والبرازيل مع إيران.

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