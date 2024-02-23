«الحصن» يعزز وصافته لـ «الهواة» بالنقطة 41

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز دبا الحصن على مضيفه الجزيرة الحمراء بنتيجة 2 - 1 في الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ليصل إلى 41 نقطة منفرداً بالمركز الثاني، أحرز هدفي «الحصن» أبوكمارا في الدقيقتين 14، 36، فيما أحرز للخاسر يوسف كاظم في الدقيقة 13، وطرد الحكم لاعب دبا الحصن أحمد إبراهيم.

وتغلب الحمرية على العربي 3 - 1 في مفاجأة كبيرة، سجل الثلاثية جونيور هدفين، ودي كاسترو، فيما أحرز للعربي فاندر فييرا، ورفع الحمرية رصيده إلى 23 نقطة. وفاز الفجيرة على مضيفه غلف يونايتد بنتيجة 2 - 0. وتقام اليوم 5 مباريات ويلتقي العروبة مع الرمس، والظفرة مع مسافي، والتعاون مع دبا الفجيرة، ويونايتد مع الذيد، وغلف اف سي مع مصفوت.

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