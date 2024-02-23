خالد عيسى: نسعى لرسم البهجة على وجوه أهل العين

المصدر: العين- البيان

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هنأ الحارس الدولي خالد عيسى، حامي عرين العين، والذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ناساف الأوزبكي، العيناوية وجماهير كرة القدم الإماراتية بتأهل الفريق إلى ربع النهائي، موضحاً أن الصعود لهذه المرحلة أمر عادي للعين والذي سبق وذهب إلى أبعد من ذلك بحصوله على اللقب مرة وتأهله للنهائي مرتين ولكن فرحة التأهل هذه المرة تأتي بعد غياب عن هذه المرحلة لمدة سنوات.

تكاتف

وقال: نسعى دائماً لرسم الفرحة والبهجة على وجوه أهل العين وكل شخص يقف وراء هذا النادي، ونحن نمثل الدولة في دوري الأبطال ونحمد الله على التوفيق، وفرحتنا تنتهي مع نهاية يوم المباراة على أن نباشر فوراً تحضيراتنا للاستحقاقات المقبلة، ونحن مطالبون بالتكاتف في غرفة الملابس وحتى الجماهير ينبغي عليهم أن يتكاتفوا في المدرج من أجل العين لأن الفريق في أمس الحاجة لهم أكثر من أي وقت مضى ولن ندخر أي جهد من أجل إسعادهم.

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