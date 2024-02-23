حماد: تأهلنا بعزيمة اللاعبين وجهود الجهاز الفني

المصدر: العين - البيان

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عبر محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، عن سعادته بالفوز، الذي حققه فريق العين على ناساف الأوزبكي، وقاده إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال: «بفضل عزيمة اللاعبين وجهود الجهاز الفني حققنا الأهم وهو التأهل بعد مباراة صعبة أمام منافس قوي، في ظل ظروف ضغط المباريات، فالعين خاض أربع مباريات مهمة ومصيرية وقوية، خلال الفترة القليلة الماضية كانت آخرها أمام الوحدة في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

إرهاق

وأضاف: «اللاعبون بشر وليسوا ماكينات، وطبيعي أن يتأثروا بالإرهاق ورأينا ذلك في مباراة ناساف، ولكننا نثق بأن الجهاز الطبي سيقوم بدوره في تأهيل الفريق قبل مواجهة بني ياس بدوري أدنوك للمحترفين، وينبغي أن ننفذ برنامج التدريب كما وضعه المدرب، ونأمل ألا يؤثر عامل الإرهاق على لاعبي الفريق في المباراة المقبلة».

ضغط

وعبر حماد عن تمنياته بالنظر بعين الاعتبار لظروف ضغط المباريات، التي يواجهها العين، من أجل المصلحة العامة، لأن الفريق يمثل الدولة في هذا المحفل القاري، ولكن اعتقد أن الأمر صعب، لأننا سبق وحاولنا تأجيل مباراتنا أمام الوحدة في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقبل ذلك كنا نأمل بتأجيل مباراتنا أمام اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

صعوبة

وقال: «من الصعب أن تنافس على كل البطولات في أوقات متقاربة، ولكننا العين، وطالما نحن موجودون في المسابقات المختلفة فهدفنا دائماً هو الفوز في أي مباراة، ونشكر جمهور العين على وقفته المشرفة ومساندته القوية للفريق، ونثق أنه سيواصل جهوده بالدعم والمؤازرة، خلال الفترة المقبلة».

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