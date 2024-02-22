تدشين مدارس السيتي في عجمان

المصدر: عجمان -البيان

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أعلنت مدارس السيتي لكرة القدم، عن تدشين أول موقع لها في عجمان،ويستضيفه نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان وتقام الحصة التدريبية الأولى يوم 4 مارس المقبل في نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان، بقيادة المدرب لويس بارلو، الذي يحمل رخصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ب)،يدرب في الإمارات منذ ست سنوات.

استقطاب

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن تدشين مدارس السيتي لكرة القدم في عجمان، يهدف لاستقطاب أكفأ المدارس والأساليب التدريبية العالمية لتدريب وتطوير مهارات البراعم والناشئين، في إطار تعزيز جودة الحياة في عجمان.

وأوضح أن نادي الشرطة والرياضة بعجمان حرص على اختيار نادي مانشستر سيتي لكفاءته العالية في التدريب، وامتلاكه مدربين أكفاء بخبرات وشهادات معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو ما يتواءم مع رؤية النادي في الارتقاء بالمستوى الرياضي للناشئين في الإمارة، وقال: من أهم أهداف تدشين الأكاديمية هو استثمار مهارات الشباب وتطويرها واستغلال أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع، ولتكون رافداً بالرياضيين الناشئين والبراعم للنوادي المحلية بما يعزز جودة الحياة ويدعم تطوير القطاع الرياضي في الإمارة.

وقال سايمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة السيتي لكرة القدم: من خلال توسيع مدارس السيتي لكرة القدم في عجمان، يمكننا أن نقدم فرصة ممارسة كرة القدم لعدد أكبر من الأطفال في بيئة ممتعة وودية وآمنة،ونسعد بتوسع مدارس السيتي في جميع أنحاء دولة الإمارات،وفخورون بالشراكة الجديدة التي تجمعنا مع شرطة عجمان ونادي الشرطة للرياضة والرماية المميز بمرافقه.

تميز

الجدير بالذكر أن مدارس السيتي لكرة القدم تأسست عام 2012، وتتميز بفريق من المدربين الخبراء المؤهلين في عالم كرة القدم، والذين يعملون وفقاً لأعلى معايير نادي مانشستر سيتي لكرة القدم،وتقدم دورات تدريبية لأكثر من 3.000 طفل في أبوظبي ودبي أسبوعياً،وتمنح المدارس،الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 18 عاماً الفرصة لتطوير مهاراتهم الكروية والاجتماعية.

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