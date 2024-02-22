28 معاملة فقط بتراجع 10 صفقات عن العام الماضي..«ميركاتو شتاء 2024» الأكثرهدوءاً على مستوى «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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شهدت فترة قيد وانتقالات اللاعبين الشتوية التي استمرت 30 يوماً، وانتهت أول من أمس،تراجعاً كبيراً في عدد الصفقات والانتدابات،مقارنة بالمواسم الخمسة الأخيرة، في إشارة إلى أن إدارات الأندية أصبحت أكثر هدوءاً في «الميركاتو الشتوي» والذي تعمل خلاله على سد النقص بصفقات محدودة، بخلاف «الميركاتو الصيفي» الذي يشهد نشاطاً مكثفاً من جميع الأندية قبل انطلاق الموسم.

وحسب الإحصائيات الرسمية من اتحاد الكرة،فإن«شتاء 2020» شهد إجمالي 302 صفقة منها 103 وسط أندية المحترفين تعتبر الأعلى وتجعله الشتاء الأكثر نشاطاً، وشهد«شتاء 2021»، 352 معاملة منها 45 لأندية المحترفين، كما شهد «شتاء 2022»، 702 معاملة من بينها 45 للمحترفين، وفي«شتاء 2023»، تحركت الأندية بعدد 438 معاملة منها 48 صفقة في دوري الأضواء.

أما«ميركاتو الشتاء»في 2024 فشهد تراجعاً في صفقات المحترفين وبلغ 38 معاملة فقط أي أقل بعدد 10 صفقات مقارنة بالشتاء الماضي.

وفي الوقت نفسه شهد «الميركاتو» ارتفاعاً كبيراً في إجمالي الصفقات مقارنة بالمواسم الماضية باستثناء شتاء العام قبل الماضي الذي تفوق عليه في عدد الصفقات، حيث بلغ إجمالي الصفقات الأخيرة 631 معاملة«منها 38 للمحترفين»، وتوزعت صفقات الأندية بين التعاقد مع 16 لاعباً مواطناً، و 6 مقيمين، و 2 مواليد وتم التعاقد مع 14 لاعباً أجنبياً.

ويعتبر تراجع حركة أندية المحترفين في الميركاتو، مؤشراً إيجابياً إلى رضاء الأندية عن مردود اللاعبين في النصف الأول من الموسم، ورغبتها أيضاً في الاستقرار الفني بعدم إجراء تعديلات عديدة في صفوفها مع منح الثقة للقدامى والفرصة لكل لاعب لم ينجح في تأكيد جدارته حتى نهاية الموسم لإظهار قدراته وإثبات وجوده.

ترشيد

إضافة إلى أن عدم اندفاع الأندية في إلغاء عقود اللاعبين وإبرام صفقات جديدة يساعدها في ترشيد الصرف المالي، ما يؤكد أن الهدوء الذي تميزت به إدارات الأندية يحقق لها العديد من المكاسب ويؤكد تطورها وتعاملها الاحترافي في التعامل مع ملف التعاقدات.

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