السناني: ميلوش يحفز عقلية الفوز لدى لاعبي الوصل ومواجهة الإمارات في الدوري تختلف عن الكأس

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعرب خالد السناني حارس مرمى الوصل، عن أمنيته بأن يواصل فريقه تقديم الأداء القوي والانتصارات عندما يحل ضيفاً على فريق الإمارات السبت المقبل، في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن الوصل يدخل جميع مبارياته بعقلية تحقيق الفوز، وكشف أن الجهاز الفني بقيادة المدرب ميلوش ميلوييفيتش، دائماً ما يحفز اللاعبين ويدفعهم قبل كل مباراة إلى النصر.

وتوقع السناني، مباراة صعبة أمام فريق الإمارات، وأكد أنها ستكون مختلفة تماماً عن مواجهة الفريقين في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وحقق فيها الوصل الفوز بنتيجة كبيرة 7-1، مشيراً إلى أن مباريات الدوري تختلف عن الكؤوس، وإلى أن مواجهة الفريقين في الجولة الأولى للدوري انتهت بفوز الوصل بصعوبة 1-0، في 19 أغسطس 2023، على استاد زعبيل.

وأوضح حارس مرمى الوصل، أن جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على كاهلهم، ويسعون إلى تقديم أقصى ما لديهم في جميع المباريات سعياً إلى تحقيق الانتصارات، وتعزيز النجاحات التي يعيشها الوصل هذا الموسم، ويتضمن طموح الوصل في المرحلة المقبلة، المحافظة على صدارة ترتيب الدوري، والتأهل إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتجاوز الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

سجل متميز

وتجدر الإشارة إلى أن الوصل ينفرد بكونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، بعدما لعب 19 مباراة، وحقق الفوز في 16، وتعادل في 3 مباريات، وسجل 59 هدفاً بمعدل 3.1 أهداف في المباراة الواحدة، وتلقت شباكه 21 هدفاً بمعدل 1.1 هدف في المباراة الواحدة.

وحقق الوصل الفوز في 10 مباريات بالدوري، وتعادل في 3 مباريات، ويتصدر المسابقة برصيد 33 نقطة، وفاز في 5 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وآخرها الفوز على ضيفه الوحدة 2-1 في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي، وينتظر تحديد موعد لقاء الإياب، والفوز أخيراً على فريق الإمارات، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي تقام مبارياته يومي 2 و3 أبريل المقبل.

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