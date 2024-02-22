الاتحاد الآسيوي: العين فرض أفضليته أمام "ناساف" ولابا شكل خطورة داخل منطقة الجزاء

المصدر: وام

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن فريق العين استطاع أن يفرض أفضليته أمام ناساف الأوزبكي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، وذلك منذ بداية الشوط الأول للمباراة، حيث كان الأكثر وصولاً لمرمى الضيوف.

وفاز العين أمس الأربعاء على ناساف الأوزبكي 2-1، على استاد هزاع بن زايد في إياب دور الـ16، بعدما تمكن من تحويل تأخره بهدف إلى الفوز عن طريق كل من لابا كودجو، وهدف قاتل لسفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح الاتحاد القاري، أن لابا كودجو لاعب العين استطاع أن يشكل خطورة كبيرة داخل منطقة جزاء الفريق الأوزبكي، في حين كانت تحركات سفيان رحيمي، وبندر الأحبابي مصدر قلق لدفاع الفريق الضيف.

وبتأهله إلى الدور ربع النهائي، من دوري أبطال آسيا واصل فريق العين نتائجه الإيجابية، ساعياً للوصول إلى أبعد نقطة، في البطولة القارية، بعد تحقيقه الفوز السادس من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في دوري الأبطال.

وكان التعادل السلبي قد حسم لقاء الفريقين بمباراة الذهاب على ملعب الفريق الأوزبكي.

وينتظر العين مواجهة النصر السعودي في ربع النهائي، والمتأهل من فوزه على مواطنه الفيحاء.

وعلى مدار مشواره في البطولة حتى الآن خاض الفريق 8 مواجهات منها 6 في مرحلة المجموعات، و2 بدور الـ16، حقق خلالهما الفوز في 6 مباريات، وتعادل في واحدة وخسر في أخرى، في حين سجل 19 هدفا، واستقبل 10 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين.

وتأهل العين إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته الأولى، بـ15 نقطة.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين أن تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي بعد فترة من الغياب عن هذه المرحلة أعاد جزءا من التاريخ الكبير لهذا النادي.

وأضاف: "سعيد للغاية بما تحقق، في ظل ما يعانيه الفريق من ضغط المباريات، لكنه تمكن من إظهار شخصيته وقدرته على تحقيق الانتصارات، وأنا فخور للغاية بما قدمه اللاعبون وسط هذه الضغوط"، مشيرا إلى أنه اعتمد على سياسة تدوير اللاعبين في المباريات، خاصة وأن جميعهم محترفون، ويحرصون على إظهار أفضل ما لديهم في التدريبات، والمباريات.

من جانبه أكد محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاعي الفريق الأول والرديف، أن الفريق خاض مباراة قوية، وسط روزنامة صعبة ومضغوطة.

وأضاف: "علينا أن ننفذ برنامج المدرب خلال المرحلة المقبلة قبل لقاء دور ربع النهائي، من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

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