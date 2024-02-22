3 مباريات تدشن مواجهات الأسبوع 22 لدوري الأولى

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق مباريات الأسبوع 22 من دوري الدرجة الأولى اليوم، بإقامة 3 مواجهات عند الساعة 17:25، حيث يحل دبا الحصن وصيف المسابقة برصيد 38 نقطة، ضيفاً على الجزيرة الحمراء صاحب المركز التاسع 27 نقطة، ويتطلع الفريق الضيف للحفاظ على مركزه الثاني، وإلى تقريب فارق النقاط بينه وبين العروبة المتصدر بـ 49 نقطة، والذي يلعب غداً أمام الرمس صاحب المركز الأخير، في وقت يسعى فيه الجزيرة الحمراء إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد فوزه خلال الجولة الماضية على الحمرية 3-1، وانتهى لقاء الدور الأول بفوز الحصن بنتيجة 2-1.

وفي المباراة الثانية اليوم، يرحل العربي رابع ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، إلى ملعب جاره الحمرية الثاني عشر برصيد 20 نقطة، وسيكون الخطأ ممنوعاً على لاعبي الفريقين، خصوصاً العربي، الطامح لمواصلة انتصاراته في المسابقة، بعد الفوز قبل أسبوع على الظفرة في عقر الدار 2-1، وهو الانتصار الذي قرب فارس أم القيوين كثيراً من أندية المقدمة، حيث لا يفصله عن المركز الثالث سوى نقطة وحيدة، إذ يحتل الظفرة هذا المركز بـ 33 نقطة، أما الحمرية فقد ابتعد كثيراً عن مراكز الصعود، وسيخوض لقاء اليوم بشعار الفوز، لتعويض هزيمته قبل أسبوع أمام الجزيرة الحمراء، وحقق الحمرية الفوز خلال مرحلة الذهاب على العربي بنتيجة 2-1.

وفي آخر مباريات اليوم الأول، يستقبل غلف يونايتد الرابع عشر برصيد 19 نقطة، والخاسر أمام مسافي في مباراته الأخيرة، ضيفه الفجيرة، الذي عاد لمربع الأحزان من جديد، إثر هزيمته بثنائية أمام التعاون في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 30 نقطة، وتبدو الرغبة كبيرة وسط «ذئاب الفجيرة» إلى العودة من ملعب غلف يونايتد بالعوير بالنقاط الثلاث، لكن المهمة لن تكون سهلة، في ظل ما يقدمه غلف يونايتد، الذي أذاق ذئاب الفجيرة مرارة الهزيمة في الدور الأول بهدف دون رد.

وتستكمل مواجهات هذه الجولة يوم غدٍ، بإقامة 5 مباريات منتظرة، إذ يستضيف العروبة المتصدر الرمس الأخير، ويسعى الظفرة إلى تعويض هزيمته أمام العربي، عندما يواجه مسافي المتوهج برصيد 30 نقطة، ويستقبل يونايتد ضيفه الذيد، ويواجه التعاون مهمة صعبة أمام دبا الفجيرة، في وقت يلتقي فيه غلف إف سي بمصفوت، في مباراة سيكون عنوانها تحقيق الانتصار للابتعاد أكثر من مناطق القاع.

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