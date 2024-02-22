الجزيرة يحتفل.. 50 عاماً على التأسيس وكتابة التاريخ

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

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دشن نادي الجزيرة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالاته بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي، تحت شعار «منذ الخمسين عاماً الأولى وحتى الخمسين عاماً المقبلة، سنستمر في كتابة التاريخ»، بمشاركة نجوم «فخر أبوظبي»، وتفاعل أعداد كبيرة من محبيه، واستعرض عبر فيديو قصير، جانباً من نجاحاته ومبارياته السابقة، والأهداف الأكثر أهمية.

وتأسس نادي الجزيرة في 9 مارس 1974، بعد دمج ناديي الخالدية والبطين، ونجح في وضع بصمته برياضة الإمارات، واشتهر بتميز الفريق الأول لكرة القدم، الذي مثل الوطن في المحافل الخارجية، وقدم العديد من النجوم للمنتخبات الوطنية المختلفة، وساهم في رفع المستوى التنافسي لكل البطولات، نسبة لجودة لاعبيه عبر التاريخ.

واستعرض الجزيرة في احتفالاته، الشعارات السابقة للنادي، والتي بلغت 6 شعارات «لوغو»، ظل يستبدلها بين كل فترة وأخرى، مواكبة لمشاريعه التطويرية، وقام بطرح طقم ثالث بمناسبة الاحتفالية، يحمل اللوغو الأول للنادي، عبارة عن قميص أبيض مرصع باللون الذهبي، وقال النادي إن طقمه الجديد مستوحى من القميص التاريخي الأول لفريق الكرة، مع استخدام اللوغو الأول، وأعلن عن طرحه للجماهير في متجر النادي بكميات محدودة، اعتباراً من مطلع مارس المقبل.

10 ألقاب

وخلال مشواره السابق، حصل الجزيرة على 10 ألقاب، أسعدت قاعدته، وبقيت في سجل إنجازاته التاريخية، حيث أحرز لقب كأس رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011، 2012/ 2016، ولقب بطولة دوري المحترفين 3 مرات أعوام 2011، 2017، 2021، وفاز بكأس الاتحاد 2006، ولقب دوري أبطال الخليج للأندية 2007، وتُوج بلقب كأس اتصالات 2010، وكانت آخر بطولاته التي قادته إلى منصات التتويج، فوزه بكأس السوبر الإماراتي 2022، فيما كان النادي قد حقق إنجازاً بحصوله على المركز الرابع في مونديال الأندية 2017، وما زال «فخر أبوظبي» يواصل سعيه لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات الخالدة.

أبرز النجوم

كما اشتهر النادي بانضمام أبرز النجوم إلى صفوفه، منهم الليبري جورج ويا الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم 1995، والهولندي فيليب كوكو، الذي أحرز معه لقب كأس الأندية الخليجية، والبرازيلي ريكاردو أوليفيرا، والمغربي مبارك بوصوفة، وغيرهم من النجوم البارزين، الذين كان النادي وجهة جاذبة لهم، إضافة إلى عدد من المدربين الكبار أصحاب الأسماء البارزة.

وتفاعلاً مع الاحتفالية التاريخية، أرسل البرازيلي أبل براغا مدرب الفريق الأسبق، الذي أحرز معه 3 بطولات، تهانيه إلى أسرة الجزيرة، وقال إن النادي أثر فيه بشكل عميق، وإنه تشرف بتجربته السابقة معه، ذاكراً أن النادي جعله يلتقي ويتعرف إلى شخصيات بالغة الأهمية، يحمل لها الكثير من الحب والتقدير، وأضاف: حظيت بتقدير كبير في نادي الجزيرة، أنا ممتن للنادي، وسعيد بكل اللحظات الرائعة التي قضيتها فيه سابقاً، تهنئتي لقيادة النادي وجماهيره، بمرور 50 عاماً على التأسيس، وأمنياتي بحاضر جميل ومستقبل أجمل.

أغلى شعار

محلياً، تفاعل نجوم الجزيرة مع المناسبة السعيدة، وكتب علي خصيف قائد الفريق، معلقاً على اليوبيل الذهبي: 50 عاماً من الفخر، الجزيرة أغلى وأجمل شعار، القلب ينبض بحبه، كما ارتدى عدد من اللاعبين القميص الجديد للنادي، معبرين عن سعادتهم بالحدث التاريخي، والمسيرة الحافلة للنادي.

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