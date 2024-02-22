«الأبيض» يواجه إيران بطموح صنع المجد في «مونديال الشاطئية»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواجه منتخبنا الوطني نظيره الإيراني في ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية دبي 2024، الساعة السابعة ونصف مساء اليوم، بطموح صنع المجد، وانتزاع بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، وتأكيد نتائجه المبهرة في دور المجموعات، التي حقق فيها 3 انتصارات، على حساب منتخبات مصر (2 - 1) والولايات المتحدة الأمريكية (3 - 2)، وإيطاليا (3 - 1 بركلات الترجيح).

ويضم برنامج ربع النهائي 4 مباريات، تنطلق بمواجهة تجمع البرازيل واليابان الساعة 15:30، تليها مباراة البرتغال وبيلاروسيا الساعة 17:00، ثم مباراة منتخبنا الوطني وإيران 19:30، وأخيراً إيطاليا وتاهيتي 21:00.

ويملك المنتخب البرازيلي الرقم القياسي في الفوز بكأس العالم بـ 5 مرات، منذ النسخة الأولى التي أقيمت في 2005، كما يتصدر أكثر المنتخبات وصولاً إلى المربع الذهبي بـ 8 مرات، يليه منتخب البرتغال بـ 7 مرات، ويعد المنتخب الياباني الوحيد الذي وصل إلى المربع الذهبي في آخر نسختين من كأس العالم، من بين المنتخبات المشاركة في مونديال دبي.

ولن يكون منتخب البرتغال في طريق سالك أمام نظيره البيلاروسي، حيث تعتبر المباراة صعبة لبطل كأس العالم 2015 و2019. وأكد البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب «الأبيض» أن منتخب الإمارات عاقد العزم على صنع المجد، وكتابة التاريخ في كأس العالم.

وأوضح فاسكيز أن «الأبيض» طوى صفحة الدور الأول، وبدأ العمل والتحضير لربع النهائي.

وقال: علينا أن نستلهم روح الفريق، والأداء الذي قدمناه في كل مبارياتنا حتى الآن، ونستجمع كل تركيزنا للمواجهة المقبلة، هذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها المضي قدماً، وجعل كل الجماهير سعداء، مع ضرورة الاعتراف بأن المباراة القادمة ستكون صعبة.

وأضاف: «علينا أن نثق في قدراتنا، ونقدم كل ما لدينا داخل الملعب، حتى نكمل مسيرة الإنجازات التاريخية».

وقال حميد جمال إن الوصول إلى ربع النهائي، نتاج الكثير من العمل والتضحيات، وقال: «قدم جميع اللاعبين أفضل ما لديهم، حيث كنا نخوض كل مباراة على أنها مباراة نهائية، وحالفنا التوفيق في دور المجموعات، ونجحنا في التأهل».

وأضاف: «في كأس العالم، كل مرحلة تزداد صعوبة، وتحتاج لعمل أكثر، ولكن نحن قادرون على كل شيء، ولن نُحبط آمال هذه الجماهير الرائعة، التي قدمت مساندة ودعماً خرافياً، وهم اللاعب رقم واحد في فريقنا».

وأكد حميد جمال أن منتخبنا الوطني لا يخشى أحداً، وسيقدم كل ما لديه في ربع النهائي، من أجل دخول التاريخ، والتأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي.

جاهزية

من جهته، أكد الإسباني نيكولاس ألفارادو كابورال مدرب منتخب بيلاروسيا، أن فريقه جاهز لمواجهة البرتغال، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبيه على انتزاع بطاقة التأهل، وقال: «يتميز منتخب بيلاروسيا بالقوة الذهنية والبدنية والانضباط التكتيكي، وهو من أبرز المنافسين في كأس العالم، ولا يستسلم أبداً».

وقال اللاعب الإيطالي أليساندرو رميدي، إن منتخب بلاده على أتم الاستعداد لمواجهة تاهيتي في ربع النهائي، وقال: «ستكون المباراة صعبة، لأن منتخب تاهيتي من أفضل المنتخبات في العالم، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا حتى نحقق الفوز».

وأشار ريميدي، الذي تلقى بطاقة حمراء ضد أمريكا، إلى أن منتخب إيطاليا جاء إلى دبي للظهور بصورة مشرفة، وتأكيد تطور مستواه، بعد الفوز التاريخي بلقب البطولة الأوروبية عام 2023، وأضاف: «هدفنا الوصول إلى المربع الذهبي، ثم سنرى ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، نحن أبطال أوروبا، وعلينا أن نؤمن بإمكاناتنا، لقد أثبتنا قدرتنا بالفعل، نركز على مواجهة تاهيتي في ربع النهائي، ونتطلع للوصول إلى أبعد ما يمكن في البطولة».

هدافون

تصدر البرتغالي ليو مارتينز، قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في دبي، برصيد 7 أهداف بنهاية الدور الأول، الذي شهد إقامة 24 مباراة.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائمة تضم أعلى 13 هدافاً في البطولة حتى الآن.

وعلاوة على إحرازه 7 أهداف، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، التي بلغت (72 دقيقة و25 ثانية)، فقد ساهم ليو في صنع هدفين أيضاً.

وتقاسم المركز الثاني برصيد 6 أهداف، كل من الإيراني محمد علي مختاري (50 دقيقة و40 ثانية)، فضلاً عن مساهمته في صناعة هدف واحد، والبيلاروسي إيهار بريشتسل (53 دقيقة و46 ثانية)، ولم يصنع أي أهداف.

وتقاسم 3 لاعبين المركز الرابع برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم المصري حسام باولو، والإسباني تشيكي، والتاهيتي رونوي تينيراوري.

وتقاسم 7 لاعبين المراكز من 7 إلى 13 برصيد 3 أهداف، وهم البرازيلي ادسون هالك، ومواطنه مارسينينهو، والسنغالي عمار سامب، ومواطنه مانديوني دياجني، والإيراني حميد بهزدبور، والأرجنتيني لوكاس ميدرو، والبيلاروسي اليه هابون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز