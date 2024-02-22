العين إلى ربع نهائي أبطال آسيا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل العين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 2-1 على ضيفه ناساف الأوزبكي، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة، وكانت مباراة الذهاب في كارشي بأوزبكستان انتهت بالتعادل السلبي، أحرز ناساف الأوزبكي هدف السبق عن طريق لاعبه أكمل مازجوفوي في الدقيقة 51، لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى أربع دقائق، حيث سجل العين هدف التعادل عن طريق لابا كودجو، وفي الوقت بدل الضائع 90+2 قاد العين هجمة منظمة بداية من الدفاع، انتهت عند لابا كودجو، الذي سدد كرة ارتدت من الدفاع الأوزبكي، ليسددها سفيان رحيمي قوية، محرزاً الهدف الثاني للعين، ليفوز بنتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف ويتأهل لربع نهائي أبطال آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز