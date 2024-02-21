631 معاملة في الفترة الثانية لقيد وتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024

المصدر: دبي - البيان

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أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الفترة الثانية "الشتوية" لتسجيل اللاعبين للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تم فتحها يوم 22 يناير الماضي، لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق أندية الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب.

وقالت المحامية عائشة الطنيجي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، أن طلبات الأندية خلال الفترة الشتوية بلغت631 معاملة، وشهد اليوم الختامي إجراء (103) معاملة.

ووُزعت معاملات الفترة الثانية للتسجيل ما بين (261) معاملة استبدال، و (30) إعارة لاعب داخل الدولة، و (46) انتقال لاعب داخل الدولة، و (294) تسجيل لاعب.

قدمت أندية المحترفين (38) معاملة، تنوعت ما بين (16) لاعب مواطن، و (6) لاعب مقيم، و (2) من مواليد الدولة، و (14) لاعب أجنبي.

وفي أندية الدرجة الأولى بلغت معاملات القيد والتسجيل (150) معاملة، تضمنت (66) لاعب مواطن، و(6) مواليد الدولة، و (47) لاعب مقيم، و (31) لاعب أجنبي.

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية (138) معاملة، وزعت ما بين (6) لاعب مواطن ، و (5) مواليد الدولة، و(37) لاعب مقيم، و (90) لاعب أجنبي.

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء (173) معاملة، تضمنت (2) لاعب مواطن، و (2) مواليد الدولة، و (12) لاعب مقيم، و (157) لاعب أجنبي.

بينما تم إجراء (28) معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة ، تنوعت بين (13) لاعب مواطن، و (15) لاعب مقيم.

وتم قيد وتسجيل (30) لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم (19) لاعب مواطن، و (11) لاعب مقيم.

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية (74) معاملة، تنوعت ما بين (17) لاعب مواطن، و (4) مواليد الدولة ، و (53) لاعب مقيم.

وأشادت عائشة الطنيجي بالتعاون القائم بين الإداريين المنتسبين للأندية وموظفي قسم القيد والتسجيل ، والإدارة القانونية، وإدارة الخدمات الذكية باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال عملية القيد التي سارت بشكل سلس وناجح .

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