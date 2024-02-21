مونديال الشاطئية "الإمارات 2024.. 200 متطوع من 29 جنسية في قلب الحدث

المصدر: وام

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يشارك 200 متطوع ومتطوعة من 29 جنسية في مونديال كرة القدم الشاطئية" الإمارات 2024"، من خلال اللجان المختلفة بالتنسيق والتعاون مع اللجان المنظمة في المونديال.

ويمتلك المتطوعون تجربة كبيرة في الفعاليات المختلفة، وتم توزيعهم على العديد من الأقسام في اللجان المنظمة على مستوى خدمات الضيوف، وخدمات الفرق، والمواصلات، وتنظيم الجماهير، ومركز التصاريح، وإدارة المنافسات، والتسويق، والإعلام، وفحص المنشطات، بجانب الفعاليات الخاصة بحفلي الافتتاح والختام.

وأكد عارف صالح حسن نائب مدير المتطوعين في كأس العالم لكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، أن التجربة الإماراتية في العمل التطوعي تستمد قوتها من اعتبارات مهمة أولها إيمان القيادة الرشيدة بقيمة العمل التطوعي الذي يعد رافداً أساسياً من روافد تنمية المجتمع والنهوض بمكانته، إضافة إلى أن العمل التطوعي يعكس مدى تمسك أبناء وبنات دولة الإمارات بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية.

وأشار إلى أن ثقافة التطوع تمثل مكوناً أساسياً من مكونات الهوية الإماراتية، من خلال الحرص على ترجمة الصورة المشرفة عن الدولة في الفعاليات التي تستضيفها الإمارات في مختلف المجالات، وتوفير جميع المتطلبات التي تعزز ريادة الدولة عالمياً في التنظيم والاستضافة.

وأضاف: "لدينا عناصر متميزة من أبناء وبنات الإمارات يتقدمون الصفوف في الأعمال التطوعية، إضافة إلى المقيمين، أصحاب المهارات، ويتحدثون 15 لغة ومتوسط أعمارهم 32 عاماً، ولديهم الاستعداد لتقديم الجهود المخلصة التي تسهم في نجاح البطولة، ونحن سعداء بالتعاون مع الجهات المنظمة لتسهيل المهام المقررة على المتطوعين".

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