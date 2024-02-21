منتخبات الإمارات يواجه نظيره الإيراني في ربع نهائي مونديال الشاطئية

المصدر: البيان

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يواجه منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية نظيره منتخب إيران، في الدور ربع النهائي لمونديال الإمارات 2024، والمقرر إقامتها في الساعة السابعة والنصف مساء غد الخميس على ملعب حي دبي للتصميم.

ويختتم أبيض الشاطئية تحضيراته لمباراة ربع النهائي بأداء حصة تدريبية مساء اليوم على ملعب البطولة، بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب المنتخب أن لاعبي الأبيض مستعدون لمواجهة المنتخب الإيراني مساء الغد، مشيراً إلى أن الجميع متحفز لهذه المباراة التي ستكون محط أنظار الجميع, بعد الإنجاز التاريخي لمنتخبنا بالتأهل لأول مرة للدور الثاني من المونديال العالمي، وتحقيق العلامة الكاملة في ثلاث مباريات متتالية في دور المجموعات أمام منتخبات قوية.

وقال مدرب المنتخب: " نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهلنا للدور نصف النهائي للبطولة، وإضافة إنجاز جديد لسجلات الكرة الشاطئية الإماراتية، خاصة بعد إشادة الجميع بالروح القتالية والمستويات الجيدة التي قدمها اللاعبون خلال منافسات الدور الأول، فضلاً عن كونهم يلعبون بأداء جماعي ومتفاهم ودائما تجدهم على قلب رجل واحد، وتتملكهم العزيمة والتصميم على تشريف دولة الإمارات في هذا المحفل العالمي".

وكان منتخبنا الوطني قد ضمن التأهل للدور ربع النهائي قبل ختام مرحلة المجموعات بجولة واحدة، بعد ما حقق فوزين متتالين على منتخب مصر (2-1)، ومنتخب أمريكا (3-2) في الشوط الإضافي بعد تعادلهما في الوقت الأصلي (2-2)، وختم هذا الدور بالفوز على منتخب إيطاليا متصدر مجموعتنا (3-1) بالركلات الترجيحية بعد إنتهاء الأشواط الأصلية والشوط الإضافي بالتعادل السلبي (0-0).

وساهم الأداء المتميز للاعبي منتخبنا الوطني خلال مرحلة المجموعات في حصول وليد بشر على جائزة أفضل لاعب في مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب المصري، وعلي محمد في مبارتنا الثانية أمام منتخب أمريكا، بينما حصل حارس منتخبنا حميد جمال على نفس الجائزة بعد تصديه لثلاث ركلات جزاء في مباراة إيطاليا في الجولة الأخيرة من الدور الأول للبطولة.

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