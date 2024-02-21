مونديال الشاطئية "الإمارات 2024.".. ليو مارتينز هداف دور المجموعات برصيد7 أهداف

المصدر: وام

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تصدر البرتغالي ليو مارتينز، قائمة هدافي كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" برصيد 7 أهداف، أحرزهم مع منتخب بلاده خلال منافسات الدور الأول الذي أختتم أمس الثلاثاء.

وشهد الدور الأول لمونديال الشاطئية، إقامة 24 مباراة أقيمت بين المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة، على ملعب حي دبي للتصميم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة تضم أعلى 13 هدافا في البطولة حتى الآن.

وعلاوة على إحرازه 7 أهداف، خلال مشاركته مع منتخب بلاده التي بلغت (72 دقيقة و25 ثانية)، فقد ساهم ليو في صنع هدفين أيضا.

وتقاسم المركز الثاني برصيد 6 أهداف كل من الإيراني محمد علي مختاري (50 دقيقة و40 ثانية) فضلا عن مساهمته في صناعة هدف واحد، والبيلاروسي إيهار بريشتسل (53 دقيقة و46 ثانية) ولم يصنع أية أهداف.

وتقاسم 3 لاعبين المركز الرابع برصيد 4 أهداف لكل منهم، وهم المصري حسام باولو، والإسباني تشيكي، والتاهيتي رونوي تينيراوري.

وتقاسم 7 لاعبين المراكز من 7 إلى 13 برصيد 3 أهداف، وهم البرازيلي ادسون هالك، ومواطنه مارسينينهو، والسنغالي عمار سامب، ومواطنه مانديوني دياجني، والإيراني حميد بهزدبور، والأرجنتيني لوكاس ميدرو ، والبيلاروسي اليه هابون.

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