"مونديال الشاطئية.". 166 هدفاً في الدور الأول ومواجهة منتخبي الإمارات وإيران غدا بين الأقوى دفاعا والأفضل هجوما

المصدر: وام

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شهد الدور الأول لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" في نسختها الـ 12، إقامة 24 مباراة على ملعب حي دبي للتصميم حيث تنافست المنتخبات الـ16 الموزعة على 4 مجموعات على مدار 3 جولات خلال 6 أيام، وشهدت تسجيل 166 هدفاً بمتوسط 6.9 هدف في المباراة الواحدة.

وتأهلت إلى الدور ربع النهائي 8 منتخبات، هي أول وثاني كل مجموعة وهي إيطاليا والإمارات، إيران وتاهيتي، بيلاروسيا واليابان، البرازيل والبرتغال.

وتعد مباراة إيران مع إسبانيا ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية، هي أكثر مباراة شهدت تسجيل أهداف (12 هدفا) وانتهت بالتعادل 6-6 قبل أن يحسم المنتخب الإيراني النتيجة لمصلحته بركلات الترجيح 3-1.

وكان فوز البرتغال على المكسيك 8-2 ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الرابعة هو الأكبر، وتعتبر مباراة منتخب الإمارات مع نظيره الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، هي أقل المباريات تهديفاً على الإطلاق والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، وهي النتيجة التي صعدت بالمنتخبين معا إلى الأدوار الإقصائية بـ 6 نقاط لكليهما، بينما حسم فارق الأهداف الصدارة لصالح المنتخب الإيطالي.

وتعد الجولة الأولى الأكثر غزارة تهديفية، بين الجولات الثلاث، حيث اهتزت الشباك فيها بـ 59 هدفاً، وتليها الجولة الثانية (54 هدفاً) ثم الثالثة (53 هدفاً).

ويعد المنتخب الإيراني صاحب أقوى خط هجوم في المونديال حتى الآن حيث سجل لاعبوه 17 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 12 هدفاً، وفي المقابل يعد منتخبا الإمارات وإيطاليا صاحبا أقوى دفاع في البطولة حيث لم تستقبل شباكهما سوى 3 أهداف فقط، وبالتالي ستكون المواجهة بين منتخبي الإمارات وإيران غداً الخميس، في الدور ربع النهائي، مواجهة بين صاحبي أقوى دفاع وأقوى هجوم في المونديال.

ويعد ميخائيل أفجوستوف، حارس مرمى منتخب بيلاروسيا، هو أكثر اللاعبين مشاركة في مونديال الإمارات "2024" حتى الآن بــ 105 دقائق و38 ثانية خلال 3 مباريات لمنتخب بلاده، وغاب حارس المرمى عن دقيقتين و22 ثانية فقط من مشوار بيلاروسيا.

وجاء في المركز الثاني نظيره الأرجنتيني سيباسيتان جوميز بولاتي الذي شارك في (104 دقائق و33 ثانية).

وبعيداً عن حراس المرمى، كان المدافع الياباني أوزو موريرا أكثر لاعب مشاركة بـ (102 دقيقة و54 ثانية).

وشهدت هذه النسخة من بطولات العالم نجاح منتخب الإمارات في التأهل إلى الدور التالي للمرة الأولى في مونديال الشاطئية، في مشاركته الثامنة، بينما لم يتمكن منتخب منتخب الولايات المتحدة من التأهل بعد 7 مشاركات.

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