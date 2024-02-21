رابطة المحترفين و«EA SPORTS FCTM» يطلقان الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية بالتعاون مع «EA SPORTS FCTM»، عن إطلاق الموسم الرابع للبطولة الإلكترونية لرابطة المحترفين الإماراتية، ضمن برنامج «EA SPORTS FC Pro» الرائد للرياضات الإلكترونية. ويحصل الفائز الذي يمثل رابطة المحترفين الإماراتية على فرصة المشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة العالم «EA SPORTS FC Pro 2024».

وستشهد البطولة إقامة 14 محطة تصفيات مختلفة عبر الإنترنت، بواقع تصفيات خاصة بكل نادٍ من أندية دوري المحترفين، من أجل التأهل إلى النهائيات التي ستقام بالتنافس بالحضور الشخصي في مكان يحدد لاحقاً. وستكون البطولة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين المؤهلين في الإمارات، وتبدأ المرحلة الأولية من 22 مارس إلى مطلع أبريل المقبلين، مما يتيح المشاركة الإلكترونية غير المحدودة.

وتتضمن المرحلة الثانية مراسم القرعة في 18 أبريل المقبل، وتمهد الطريق للمباريات النهائية في 27 و28 أبريل مع جوائز نقدية للفائزين: 15000 درهم للمركز الأول، 10000 درهم للوصيف، و5000 درهم للمركز الثالث.

ومع زيادة أعداد المشاركين كل موسم، من 600 لاعب في الموسم الافتتاحي إلى أكثر من 1200 في الموسم الثالث، يتوقع أن يشهد الموسم الرابع إقبالاً أكبر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز