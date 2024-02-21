أندية الهواة.. «زيرو» أهداف في الكأس الغالية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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للموسم الرابع على التوالي تفشل أندية دوري الدرجة الأولى في تحقيق المفاجأة ويصعد أي منها لربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعد مغادرة كل من العربي لهذه المسابقة إثر الهزيمة بهدف أمام الجزيرة، ولحق به دبا الفجيرة بعد تلقيه هزيمة ثقيلة بثلاثية أمام اتحاد كلباء. ولم ينجح لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف خلال المباراتين، وكان آخر تأهل لأحد فرق الهواة قبل 4 أعوام وبلغ حينها الإمارات أحد فرق دوري الأولى في ذلك الوقت دور الثمانية بعد فوزه على اتحاد كلباء بهدف.

ولم تتحقق أمنيات وطموحات جمهور العربي القيواني والنواخذة ببلوغ فريقهما مصاف ربع النهائي، بعد أن فرض المنطق نفسه وتأهلت 8 فرق من دوري أدنوك للمحترفين وهى الشارقة، شباب الأهلي، العين، الوصل، عجمان، النصر، الجزيرة، واتحاد كلباء، وفي المقابل فإن الفرق التي غادرت من دور الـ16 هي، حتا، البطائح، الإمارات، بني ياس، الوحدة، خورفكان، دبا الفجيرة، والعربي.

وأشار الكابتن عيد باروت مدرب دبا الفجيرة، إلى أن فريقه سعى لخطف بطاقة الصعود لكن الأداء في الشوط الأول لم يكن جيداً ولم يتمكن فريقه من صناعة أي فرص حقيقية على مرمى كلباء. ولفت إلى أن الوضع تغير في الشوط الثاني الذي كانت فيه السيطرة لدبا الفجيرة لكن دون أن استثمار الفرص السهلة والتي وجدها اللاعبون أمام المرمى وفشلوا في ترجمتها لأهداف، مشيراً إلى أن على لاعبي فريقه طي صفحة الهزيمة والتفكير في لقاء التعاون.

من جانبه، عبر الجزائري فؤاد بومضل المدير الفني لفريق العربي، عن رضاه التام لما قدمه فريقه أمام الجزيرة في ثمن نهائي الكأس الغالية، مشيراً إلى أن فريقه عمل ما بوسعه حتى يخرج بهذه الصورة وحصل على أكثر من فرصة لم يكتب لها النجاح، منوهاً إلى أن العربي لم يكن لديه وقت كافِ للتحضير لمباراة الجزيرة في الكأس، لاسيما أن العربي خاض قبل لقاء فخر أبوظبي بثلاثة أيام مباراة دورية أمام الظفرة في المنطقة الغربية وتمكن فيها من تحقيق الفوز على الظفرة، مشيراً إلى أن مواجهة الجزيرة كانت تتطلب إعداداً كافياً وتتطلب نسقاً عالياً، خصوصاً أنها تجمع العربي بفريق الجزيرة المرشح للذهاب بعيداً في المسابقة الأغلى.

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