«ميركاتو الشتاء» .. 56 مليون درهم القيمة التسويقية للصفقات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يغلق باب القيد الشتوي في الكرة الإماراتية بعد غدٍ، وتسابق أندية دوري أدنوك للمحترفين الساعات القليلة المتبقية لإكمال تعاقدات الدعم لخوض تحديات النصف الثاني من الموسم الجاري 2023-2024، باستقطاب ما تحتاجه من لاعبين سواء محليين أو أجانب، في محاولة لسد بعض الثغرات في تشكيلة فرقها. وبلغت القيمة التسويقية للصفقات الشتوية حتى الآن، 56 مليوناً و133 ألف درهم تقريباً وفق موقع «ترانسفير ماركت».

واستفادت أندية دوري المحترفين من فترة التوقف الدولية الطويلة، في ترتيب أوراقها والاتفاق على صفقات مميزة، إلا أن دائماً ما تكون صفقات «ميركاتو الشتاء» قليلة عددياً، لأن كل فريق يبحث عن احتياجاته في بعض المراكز فقط، وبعض الأندية لا تجري خلالها أي صفقات مثلما فعلت أندية العين، اتحاد كلباء، البطائح والنصر، لقناعتها بالقائمة التي تمتلكها، وفي الوقت نفسه، تقوم بعض الأندية بتمديد عقود بعض لاعبيها المميزين، لقطع الطريق أمام المنافسين.

صراع بقاء

وتصدر الإمارات صاحب المركز 14 الأخير في ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، المشهد بتعاقده مع ضياء سبع على سبيل الإعارة، ليو أوساكي، وعلي الأنصاري قادماً من الوصل على سبيل الإعارة، بإجمالي 9 ملايين و702 ألف درهم، في محاولة من إدارة النادي للخروج من «عنق الزجاجة»، والنجاة من شبح الهبوط الذي يهدد الفريق، بينما أجرى بني ياس ثامن الدوري برصيد 16 نقطة، صفقة وحيدة مع الكونغولي بريستيغ مبونجو، بقيمة تسويقية 9 ملايين و900 ألف درهم تقريباً.

وأتم الوصل متصدر الدوري برصيد 33 نقطة، صفقتين مع سيونغ هيون غونغ وجان نجيسان بإجمالي 7 ملايين و920 ألف درهم، وقام عجمان صاحب المركز 12 برصيد 11 نقطة، بالتعاقد مع رافائيل دودو لاعب خورفكان السابق، وميلوش كوفانوسوفيتش لاعب الجزيرة السابق، وبقيمة تسويقية 5 ملايين و940 ألف درهم، وتعاقد خورفكان صاحب المركز العاشر برصيد 14 نقطة، مع كل من عزيز بيك أمونوف ورانييل سانتانا، بإجمالي 5 ملايين و346 ألف درهم.

قيمة تسويقية

وأجرى الجزيرة سادس الدوري برصيد 20 نقطة، صفقتين بقيمة تسويقية 4 ملايين و752 ألف درهم، وتعاقد فيهما مع يوهان بانجسبو ونيكولا فوكيتش، وتساوى حتا صاحب المركز 13 قبل الأخير برصيد 5 نقاط، والشارقة رابع ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، في إتمام صفقات بقيمة تسويقية مليونين و970 ألف درهم، إذ تعاقد حتا مع شيزوم إجبوشولام، وسيزار مانزوكي قادماً من داليان الصيني، والشارقة مع الكوري الجنوبي تشو يو مين.

فيما أجرى شباب الأهلي تعاقداته مع برينو كاسكاردو وكوان سانتوس، وحارس المرمى حمد المقبالي قادماً من نادي الفجيرة، وبإجمالي قيمة تسويقية 3 ملايين و465 ألف درهم، وتعاقد الوحدة مع الأوزبكي خوجيمات إيركينوف بقيمة تسويقية مليونين و376 ألف درهم.

أما أعلى اللاعبين قيمة تسويقية حتى الآن خلال انتقالات الشتاء في دورينا، والتي قد تشهد زيادة في أعدادها خلال الساعات المتبقية على إغلاق باب القيد، فيتصدرها بريستيغ مبونغو المنضم إلى بني ياس وتبلغ 9 ملايين و900 ألف درهم تقريباً، ويليه ضياء سبع المنضم إلى الإمارات، وتبلغ قيمته التسويقية 7 ملايين و920 ألف درهم تقريباً، ثم يوهان بانغسبو المنضم إلى الجزيرة، وبقيمة تسويقية 4 ملايين و752 ألف درهم.

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