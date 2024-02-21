الصقور يتجاوز صدمة الوصل ويتأهب للانتصارات

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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تجاوز الصقور صدمة الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام الوصل 7-1 في دور الستة عشر من كأس رئيس الدولة السبت الماضي، من خلال عمل مكثف للجهازين الفني والإداري، إذ ركز الإيطالي والتر زينغا المدير الفني للفريق على الجانب النفسي ورفع الروح المعنوية للاعبين مع الجوانب الفنية الأخرى وتجهيز عناصره للثأر من ضيفه الوصل الذي يلتقيه السبت المقبل ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين في مباراة يمتلك فيها صاحب الأرض دافع العودة للانتصارات بعد تلقيه 8 هزائم متتالية في المنافسة، إضافة إلى أنها المباراة الأولى له على ملعبه في العام الجديد وبعد غياب 72 يوماً.

ويحتل الصقور المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، نالها بالفوز على خورفكان والتعادل أمام عجمان وبني ياس، واستقبلت شباكه 33 هدفاً ليكون أضعف دفاع في البطولة وأحرز 14 هدفاً، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة 13 أمام البطائح.

وعمل والتر زينغا على رفع معنويات لاعبيه، عبر محاضرة مختصرة، أشار فيها إلى أن ما حدث أمام الوصل يجب أن لا يحبط أي لاعب، وأن كرة القدم نصر وهزيمة، مشدداً على أهمية التحلي بالثقة والاستفادة من التجربة لعدم تكرار الأخطاء والتركيز الكامل على تحقيق هدف النادي بالمحافظة على تواجد الفريق ضمن دوري الأضواء والشهرة.

فيما حرص يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، على دعم لاعبيه وتأكيد الثقة في قدرتهم على تحقيق الانتصارات وتخطي جميع العقبات. وكان البطران قد حرص على التواجد وسط الجماهير في مباراة الوصل تأكيداً على روح الأسرة الواحدة، وعقب الخسارة ظهر متماسكاً وقدم جرعة معنويات عالية للاعبين، مطالباً بمضاعفة الجهد وعدم العودة إلى الوراء والتركيز على مباريات الفريق المقبلة للتعويض والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقدم اللاعبون اعتذاراً لجماهير النادي على الخسارة الأخيرة، وراهنوا على التعويض ومعانقة الانتصارات، فيما نشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» فيديو يكشف عودة الفريق للتدريبات بقوة والتحضير بمشاركة كل النجوم لمباراة الوصل التي يبحث فيها والتر زينغا عن تحقيق فوزه الأول مع الصقور.

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