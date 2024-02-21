اكتمال ربع نهائي مونديال الكرة الشاطئية بدبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتمل الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024» مساء أمس، بتأهل بيلاروسيا والبرتغال واليابان والبرازيل إلى دور ربع نهائي البطولة المقامة في دبي، والذي يقام مساء غدٍ الخميس، وتلتقي فيه اليابان مع البرازيل في الثالثة والنصف، وبيلاروسيا مع البرتغال في الخامسة، والإمارات مع إيران في السابعة والنصف، وإيطاليا مع تاهيتي في التاسعة.

تأهل

وحسمت بيلاروسيا واليابان تأهلهما عن المجموعة الثالثة باحتلالهما المركزين الأول والثاني بالترتيب برصيد 9 و6 نقاط مع نهاية مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك بعد فوز بيلاروسيا على كولومبيا 4 - 1 وسجل أهدافها إيهار بريشتسيل 3 أهداف «هاتريك»، وأناتولي ريابكو، وأحرز هدف كولومبيا إسليدير أفيلا، واختير بريشتسيل رجل المباراة.

بينما فازت اليابان على السنغال 6-4، وأحرز أهداف اليابان أوزو موريرا، تاكاكي أوبا هدفين، كوسوكي ماتسودا هدفين، وناويا ماتسو، وأحرز أهداف السنغال عمار سامبا هدفين، ومامور دياجني ونينو دياتا، وغادرت السنغال البطولة من دور المجموعات للمرة الأولى منذ عام 2015.

في حين، تأهلت البرازيل والبرتغال عن المجموعة الرابعة، بعد فوز البرازيل على المكسيك 4 - 3، لتتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن البرتغال التي حلت في المركز الثاني، بعد فوزها على عمان 3 - 2، وأحرز أهداف البرتغال ليو مارتينز هدفين، وجوردن، وسجل هدفي عمان السوطي، والعريمي الذي نال جائزة رجل المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز