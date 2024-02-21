العين يستضيف ناساف بأمل العبور إلى ربع نهائي أبطال آسيا

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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يأمل العين في العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عندما يستضيف في الثامنة من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق نادي ناساف الأوزبكي في إياب ثمن نهائي المسابقة، وذلك بعد أن عاد من لقاء الإياب بالتعادل السلبي الأمر الذي يجعله أقرب للتأهل قياساً على الإمكانات والخبرة وعاملي الأرض والجمهور.

مجهود

يدخل ممثل الإمارات مواجهة اليوم بصفوف مكتملة ومعنويات عاليه بعد تأهله إلى ربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة عقب فوزه بهدف نظيف على غريمه الوحدة الأحد الماضي، وكان الفريق عاد في اليوم التالي لميدان التدريبات، حيث خضع اللاعبون إلى تمارين الاستشفاء بعد المجهود الكبير الذي بذلوه في المباراة، وأمس أجرى مرانه الرئيس على ملعب المباراة حيث عمد مدربه لتصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء اللاعبين في المباراة الأخيرة قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة. بالمقابل وصلت بعثة فريق ناساف الأوزبكي أول من أمس إلى العين وأجرى الفريق تدريبات خفيفة في نفس يوم وصوله، قبل أن يجري تدريبيه الرئيس مساء أمس على ملعب المباراة وفقاً للائحة.

وهذه المرة الثانية التي يلتقي فيها العين بناساف الأوزبكي على ملعب استاد هزاع بن زايد، إذ سبق وفاز عليه بهدفين نظيفين في دور المجموعات عام 2016، كما التقى العين مع الفرق الأوزبكية بملعبه 8 مرات فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 2 وحقق أكبر انتصار له على بونيودكور الأوزبكي بثلاثة أهداف نظيفة 2017.

حكم

على جانب أخر، يدير علي رضا فغاني، مباراة اليوم بين العين وناساف الأوزبكي، يعاونه مواطنوه «أنطون شيشيتنين»، الحكم المساعد الأول «جورج لاكرينديس»، الحكم المساعد الثاني، «وكينغ جورج أليكسندر»، حكماً رابعاً، «مارغريت جاسويزك» حكم فيديو، «روبينسون جون» حكم فيديو مساعد.

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