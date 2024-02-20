كريسبو: عازمون على الذهاب إلى أبعد مرحلة بدوري أبطال آسيا

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، عن فخره واعتزازه بوجود فريقه في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وأكد أنهم عازمون على المضي قدماً، والذهاب إلى أبعد مراحل المسابقة لكتابة التاريخ، واستعادة مجد العين القاري.

ليست سهلة

وقال كريسبو، الذي كان يتكلم في المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة العين وناساف كارشي الأربعاء في إياب ثمن نهائي أبطال آسيا: «المباراة بالطبع لن تكون سهلة، ولكن فرصتنا كبيرة في بلوغ المرحلة التالية، بعد نتيجة التعادل السلبي، التي عدنا بها من كارشي بأوزبكستان، خصوصاً ونحن نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا، كما نخوض اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزنا في مباراة الديربي أمام الوحدة، وتأهلنا إلى ربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة، وعلينا أن نكون في أتم الجاهزية، والتركيز لنحقق النتيجة المطلوبة ونسعد جمهورنا».

وقلل المدرب الأرجنتيني من تأثير ضغط المباريات، الذي يواجه العين كونه يلعب مباراة كل ثلاثة أيام، ولا خيار أمامه سوى الفوز، وقال: «هذا قدر الأندية الكبيرة، فنحن ننافس على أربع بطولات، وعلينا أن نواصل كفاحنا، وأن نتعامل مع أجندة الموسم كما ينبغي، لأن العين نادٍ كبير، له تاريخه على المستوى المحلي والقاري والدولي، وشخصياً أثق بقدرة لاعبي فريقي على تجاوز مختلف التحديات بنجاح يليق بالعين وتاريخه».

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