عبد الملك جاني: «رمضانية الشارقة لكرة الصالات» دعوة مفتوحة للتكاتف المجتمعي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن إقامة بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، برعاية مجلس الشارقة الرياضي وستكون المشاركة مفتوحه لكافة فئات المجتمع على مستوى الفرق واللاعبين المواطنين والمقيمين من الجاليات للمشاركة ضمن أجواء التقارب والتكاتف المجتمعي في الشهر الفضيل، وتعبيراً عن الأخوة والعلاقات الراسخة بين أبناء الوطن الغالي الذي يحتضن الجميع من مختلف الجنسيات بروح الألفة والمحبة انتهاجاً للتسامح الذي رسّخته القيادة الرشيدة.

تم تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وفيصل عبد الله مدير البطولة، إلى جانب اللجان الفنية والتسويقية والإعلامية وستحدد مكان إقامة البطولة خلال الأيام المقبلة، وسيكون باب التسجيل للمشاركة متاحاً عبر التواصل مع اللجنة التنفيذية في مقرها بمنطقة الغبيبة بالشارقة.

من جانبه، أكد عبدالملك محمد جاني، أن البطولات الرمضانية لكرة الصالات تأتي ضمن الخطط التوسعية من أجل انتشار اللعبة التي تسير بخطوات واثقة إلى الأمام وتحقق نتائج طيبة وتحظى بالإقبال الكبير، وأضاف: نحرص على الارتقاء بمستوى اللعبة التي تحظى بتجاوب كبير من لاعبي كرة القدم المواطنين والمقيمين خصوصاً في الشهر الفضيل، باعتبارها أكثر الألعاب ممارسة في كل الأوقات ونتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة والجهات الراعية الداعمة للبطولة بصفة خاصة واللعبة بصفة عامة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز