دوري أبطال آسيا.. العين يتطلع لحسم تأهله إلى ربع النهائي أمام ناساف الأوزبكي

المصدر: وام

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يتطلع فريق العين، غدًا الأربعاء، لحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم، خلال مواجهته مع فريق ناساف الأوزبكي في مباراة إياب دور الـ 16 من البطولة القارية على استاد هزاع بن زايد.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي، على ملعب الفريق الأوزبكي قد انتهى بالتعادل السلبي، حيث يحتاج فريق العين إلى الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور المقبل، في المقابل يطمح الفريق الأوزبكي بالتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وكلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي علي رضا فغاني، بإدارة المباراة حيث يعاونه كل من أنطون شيشيتنين، “حكم مساعد أول”، وجورج لاكرينديس، “حكم مساعد ثاني”، وكينج جورج أليكسندر، “حكم رابع، ومارجريت جاسويزك، “حكم فيديو”، وروبينسون جون، “حكم فيديو مساعد”.

وتلقى العين دفعة معنوية كبيرة قبل لقاء الغد بتأهله إلى ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على حساب الوحدة، بعد الفوز عليه الأحد الماضي 1-0، على استاد هزاع بن زايد، في حين قررت إدارة الفريق تجديد عقد الحارس خالد عيسى، واللاعب بندر الأحبابي تقديرا لجهودهما مع الفريق، ودورهما البارز بجانب زملائهما في تحقيق الانتصارات.

ويطمح العين للعودة إلى التسجيل مجددا في البطولة القارية، وقد بلغ عدد أهدافه خلال مرحلة المجموعات من النسخة الحالية لدوري الأبطال، 17 هدفا، في 6 مباريات، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وعلى مدار مشوار العين في البطولة الآسيوية التقى الفرق الأوزبكية على ملعبه في 8 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات، فيما حققت الفرق الأوزبكية انتصارين فقط، وكان التعادل حاضرا في مباراتين.

كما تعد مباراة الغد رابع مواجهة بين العين، وناساف في دوري الأبطال، حيث فاز العين في واحدة، وتعادلا في مباراتين.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين: "في دوري أبطال آسيا نلعب من أجل الفوز فقط، مع الاحترام لجميع المنافسين، نحن فريق العين لدينا شخصيتنا وندرك أن مباراتنا المقبلة لن تكون سهلة".

وأضاف المدرب: "مطالبون بالعودة بالنتيجة القوية من أجل التأهل إلى الدور المقبل، وثقتي كبيرة في جميع اللاعبين من أجل تحقيق الأفضل دائما".

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