حمدان بن مبارك يشيد بإنجاز المنتخب وتأهله التاريخي إلى ربع نهائي "مونديال الشاطئية"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بتأهل منتخب الإمارات للكرة الشاطئية إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى أن الأداء البطولي للاعبين في مباراتي مصر والولايات المتحدة الأمريكية في المجموعة الأولى، والحرص الكبير على إظهار المستوى المشرف لرياضة الإمارات بشكل عام ولكرة القدم الشاطئية الآخذة في التطور والنهوض كان أحد أسباب هذا التأهل. كما أثنى على الدور الكبير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني وحرصهما على الإعداد الجيد للبطولة خلال المرحلة الماضية.

وقال معاليه: " ثقتنا بلا حدود في لاعبي منتخبنا الوطني، والجهاز الفني لمواصلة الأداء القوي في الدور ربع النهائي من هذه البطولة العالمية الكبرى، التي تشهد مشاركة أفضل المنتخبات المصنفة على المستوى الدولي، وقد أثبت منتخبنا أن مكانه الحقيقي بين الكبار، ونحن ندرك أن القادم أصعب ويتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتصميم على الفوز للمضي قدما لأبعد نقطة في الأدوار الإقصائية الحاسمة".

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن اتحاد الكرة يحرص على توجيه كل الدعم لكافة المنتخبات الوطنية، وتوفير كافة المتطلبات التي تضاعف حظوظها في المنافسة بمختلف المحافل الخارجية، وتحقيق أفضل النتائج.

وثمن معاليه التنظيم الراقي والاحترافي للبطولة، والعمل الكبير الذي تضطلع به اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، واللجان العاملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات الوطنية المختلفة، بما يعزز المكانة العالمية والريادية لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذي حظي بالتقدير والاشادة من الوفود المختلفة المتواجدة على أرض الإمارات.

كما أشاد معاليه بالحضور الجماهيري الكبير الذي أثرى المنافسات وساهم في تحفيز جهود لاعبي المنتخب الوطني أمام منتخبي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التواجد الكبير لجماهير المنتخبات الأخرى المشاركة في أجواء تعكس قيم التعايش والتسامح لكل الجاليات على أرض دولة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز