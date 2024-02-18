النصر يفتقد غابياديني 6 أسابيع ويبحث عن مهاجم قبل غلق الميركاتو

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يبحث النصر عن تعزيز صفوفه بمهاجم صريح قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعد أن كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الإيطالي مانولو غابياديني مهاجم النصر عن حاجته لفترة راحة تصل لمدة 6 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض في الشوط الأول في لقاء الديربي ضد الوصل الثلاثاء الماضي.

وشارك المهاجم الإيطالي في 16 مباراة مع النصر في الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف، بواقع 7 في دوري أدنوك للمحترفين و3 في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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