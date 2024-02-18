شباب الأهلي يواجه بني ياس.. والعين مع الوحدة في «الكلاسيكو» اليوم

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، محمد صادق، محمد فضل، إيهاب زهدي

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تختتم، اليوم، مباريات دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، حيث يلتقي شباب الأهلي مع بني ياس في استاد راشد بدبي في الخامسة و25 دقيقة، ويستضيف كلباء فريق دبا في الخامسة و20 دقيقة، فيما يجمع استاد هزاع بن زايد فريقي العين والوحدة في الثامنة و20 دقيقة مساءً.

شباب الأهلي × بني ياس

ويسعى شباب الأهلي وضيفه بني ياس، إلى تحقيق الفوز والصعود إلى دور الثمانية، سعياً إلى التتويج بالمسابقة الغالية، والمواجهة هي الثانية بين الفريقين بالموسم الحالي، وفاز «فرسان دبي» خارج أرضه على «السماوي» 2 - 1، ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي يحتل فيه الفريق المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن بني ياس في المركز الثامن، فيما ودع الفريقان كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتوج شباب الأهلي بكأس السوبر، محققاً أول ألقاب الموسم، ويحمل «فرسان دبي» شرف الفوز بالكأس الغالية في 10 مواسم سابقة. وفي المقابل، نجح بني ياس في الوصول إلى الدور نصف النهائي للكأس الغالية 3 مرات، في آخر 4 نسخ للبطولة، وحقق بني ياس لقب كأس رئيس الدولة مرة واحدة في تاريخه، عام 1992، ويدخل البطولة بطموحات عالية، رغم صعوبة المهمة أمام «الفرسان». واستعد «السماوي» بمعسكر في مدينة العين، وخاض 3 مباريات ودية أمام البطائح وبينونة وأجمك الأوزبكي.

وأكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على استعدادات فريقه الجيدة لمواجهة بني ياس، في أول ظهور رسمي للفريق بعد فترة التوقف، التي استفاد منها «فرسان دبي»، من خلال تجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً بشكل جيد، وخوض 6 تجارب ودية، مشيراً إلى رغبة الفريق في المنافسة بقوة على كل البطولات، وفي مقدمها الكأس الغالية ودوري المحترفين. وشدد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على صعوبة المباراة، مؤكداً أن فريقه مطالب بتقديم مستوى عالٍ، حتى يتمكن من العبور للدور ربع النهائي. وقال: علينا استغلال الفرص وأخطاء المنافس، من أجل تحقيق الفوز، وخطف بطاقة الصعود.

العين × الوحدة

ويستضيف العين غريمه التقليدي الوحدة في«الكلاسيكو»، في مواجهة قوية، تحظى باهتمام جماهيري كبير، ويدخل العين اللقاء بصفوف مكتملة، ومعنويات عالية، بعد عودته بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، ويتطلع الليلة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ يسعى للفوز وحجز بطاقة التأهل، بالإضافة لرد الدين لـ «العنابي»، الذي فاز عليه بملعبه في آخر مباراة جمعتهما بالدوري.

ويتطلع الوحدة إلى تعويض إخفاقات الدوري، وتغيير شكل الفريق، وتحسين الأداء الهجومي والدفاعي، بطموح التأهل لدور الثمانية.

وقد تشهد قائمة الوحدة وجود الحارس زايد الحمادي، العائد من البطائح، بعد قرار إنهاء الإعارة مبكراً، والوجود على دكة الاحتياط للحارس راشد علي، في ظل استبعاد محمد الشامسي، ويأمل غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، لظهور اللاعبين بحالة جيدة، خاصة فاكوندو وعمر خريبين، بجانب الروسي باكاييف، والوافد الجديد خوجيمات إيركينوف، وقد يوجد احتمال بحدوث بعض التعديلات بالدفع بطحنون الزعابي، في حالة عدم البدء باللاعب عبد الله حمد في وسط الملعب، إضافة إلى مواصلة الاعتماد على البرتغالي روبن فيليب في مركز الظهير الأيسر، وإمكانية البدء بعبد الله الكربي، كظهير أيمن، بدلاً من خالد بطي.

كلباء × دبا الفجيرة

ويلتقي كلباء مع دبا الفجيرة، باستاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان، بذكريات لقاءاتهم في دوري الدرجة الأولى «الهواة» قبل عدة مواسم. وقرر اتحاد الكرة نقل المباراة من استاد كلباء بسبب التجمعات المائية الكبيرة حول الاستاد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية، وتحول دون وصول الفريقين والجماهير إلى الملعب. ويتطلع «النمور» إلى الاستفادة من الأرض والجمهور، وخطف بطاقة الصعود إلى دور الثمانية، فيما يطمح لاعبو «النواخذة» لتحقيق المفاجأة، والفوز على كلباء على ملعبه والتأهل.

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