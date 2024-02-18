4 عناصر نسائية يتألقن في مباراة الجزيرة والعربي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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منح اتحاد كرة القدم الفرصة للعنصر النسائي بشكل لافت في مباراة الجزيرة والعربي، أول من أمس، ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي انتهت لمصلحة «فخر أبوظبي» بهدف، نال به بطاقة التأهل إلى ربع النهائي. وشهدت المواجهة مشاركة 4 عناصر نسائية في الإدارة والإشراف على اللقاء، تأكيداً على تمكين المرأة الإماراتية، إضافة إلى قدراتها الشخصية التي تؤهلها للتواجد في الملاعب بعد أن أثبتت تميزها عبر تجارب سابقة في كافة المجالات.

وخلال اللقاء، أدت نورة ناصر باظفاري مهمة مراقب اللقاء، وهيفاء الفقي منسقاً إعلامياً للمباراة، وشاركت روضة المنصوري في مهمة الحكم الرابع، وتواجدت خلود الزعابي خلف الشاشات مساعداً لحكم الفيديو، في المباراة التي أدارها بتميز الحكم بدر بوجمهور دون أن تشهد توقفات أو حالات مثيرة للجدل تأكيداً على التعاون الكبير بين الطاقم وتفوقه في إدارة اللقاء.

ويعتبر تألق ونجاح «بنات الإمارات» خلال اللقاء، محفزاً لاتحاد كرة القدم من أجل مواصلة توزيع الفرص على العنصر النسائي الذي بدأ في إثبات وجوده وتأكيد أحقيته بالتواجد في ملاعب الإمارات سواء في التحكيم أو المتابعة أو المهام الإعلامية لتكون نقطة انطلاقة نحو العالمية.

وسبق أن أسندت لجنة التحكيم في ديسمبر من العام الماضي لحكمة الساحة روضة المنصوري إدارة مباراة غلف أف سي وغلف يونايتد في الجولة 14 دوري الهواة للمرة الأولى في تاريخ المنافسة، لتكتب اسمها بمداد من ذهب، بجانب زميلتها أمل جمال التي أصبحت أيضاً أول إماراتية تؤدي مهمة الحكم المساعد في ذات المباراة.

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