سلطان عادل ضمن أفضل 10 مواهب آسيوية واعدة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول، ضمن أفضل 10 مواهب شابة ظهرت خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة.

وأوضح الاتحاد أن كل ما كان يحتاجه سلطان عادل، هو مباراتان لإحداث تأثير في البطولة لصالح «الأبيض»، بعدما شارك أساسياً وسجل في دور المجموعات أمام هونغ كونغ وفلسطين، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة أنهت مشاركته في البطولة.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، وضع ثقته في المهاجم البالغ من العمر 19 عاماً، وأظهر اللاعب أنه يمكن أن يكون خليفة مميزاً للهدّاف التاريخي لمنتخب الإمارات علي مبخوت. وضمت القائمة، الأوزبكي عباسبيك، العراقي علي جاسم، الكوري لي كانغ ، الأردني علي علوان، الياباني كوبو، الأسترالي جوردان، السعودي عبد الله رديف، الإندونيسي مارسيلينو، والماليزي عارف أيمن.

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