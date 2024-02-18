«البرتقالي» حقق الأهم والحظ يعاند «الإعصار»

المصدر: حتا – البيان

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حقق عجمان الأهم وعاد من ملعب حتا ببطاقة الصعود إلى دور الثمانية بأغلى الكؤوس، بتغلبه على«الإعصار» بهدف البديل البرازيلي جيانلوكا مونيز، وهو الهدف الذي وضع «البرتقالي» مع الثمانية الكبار. في المقابل قدم لاعبو حتا مباراة جيدة، لكن الحظ عاندهم في كثير من الفرص. وقال جورجي كونيا مساعد مدرب عجمان: مباريات الكؤوس تكون صعبة لأنه لا مجال للتعويض ونجحنا في الفوز والتأهل إلى دور الثمانية، ويجب على اللاعبين طي هذه الصفحة والتفكير في المباريات المقبلة.

وأكد وليد ازارو مهاجم عجمان وأفضل لاعب في المباراة أن «البرتقالي» حقق الأهم وهو التأهل بغض النظر عن الأداء وقال: كنا الطرف الأفضل وصنعنا فرصاً عدة.

قال الإيطالي فيفياني مدرب حتا: ليس من السهل خوض المباريات بعد فترة توقف طويلة، وتحسن أداء حتا كثيراً، بعد مرور عشرين دقيقة ولكن لم ننجح في ترجمة الفرص إلى أهداف حيث إن مشكلتنا في ختام الهجمات ولذلك حرصت على انتداب ثنائي جيد في المقدمة ولكنهما بحاجة إلى تحضير مكثف.

واعتبر سالم خيري حارس مرمى حتا أن أداء فريقه لم يكن سيئاً وقال: لم نستغل الفرص بصورة عامة الفريق قدم مباراة جيدة، ولكن لم يحالفنا الحظ وعلينا إغلاق الملف والتركيز على الدوري، تنتظرنا تحديات ومباريات صعبة وعلينا أن نكون جاهزين.

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