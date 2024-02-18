تألق «الأهلية» في مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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فاز فريق المدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية أبو هيل بالمركز الأول عن منافسات 2014، بطولة براعم كرة القدم لطلبة المدارس الأهلية الخيرية في ملاعب نادي شباب الأهلي ضمن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، وحقق المركز الأول عن منافسات مواليد 2013، فريق المدرسة الأهلية الخيرية بعجمان، وحقق فريق المدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة المركز الأول عن منافسات مواليد 2012.

شارك في المنافسات 108 طلاب ضمن 9 فرق، وشهد تتويج الفرق، كل من إبراهيم أبو زيد، مساعد المدير العام في المدارس الأهلية الخيرية، وحسن سوالمة مدير المدرسة الأهلية الخيرية بنين دبي، وعادل يوسف مشرف مدرسة كرة القدم في شباب الأهلي، وفاطمة أبو حجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، والملازم مريم عبدالله، فيما قدمت الملازم نابت سلطان الكتبي محاضرة بعنوان «التزامكم سعادة»، الهادفة إلى تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير.

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