5 فرق في مهمة خاصة بالدور الثاني للدوري

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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تتسلط الأضواء في الدور الثاني لدوري أدنوك للمحترفين، على صراع الهروب من منطقة الخطر، والسعي لتأمين البقاء والتقدم أكثر نحو المنطقة الدافئة، وستكون الفرق التي تحتل المراكز من العاشر حتى الرابع عشر، في مهمة خاصة بهذه المرحلة، وهي خورفكان 14 نقطة في المركز العاشر، وكلباء 13 نقطة في المركز الحادي عشر، وعجمان 11 نقطة في المركز الثاني عشر، ولحتا 5 نقاط في المركز 13، والإمارات 5 نقاط في المركز الأخير.

ويسعى فريقا حتا والإمارات، إلى كسر قاعدة الصاعد هابط، في ظل الانتدابات والتحضيرات التي قاما بها.

وستشكل صحوة فريقي الإمارات وبني ياس، تهديداً لعجمان وكلباء وخورفكان، على الرغم من أن الفارق بين الفريقين المتذيلين والثلاثي كلباء وخورفكان وعجمان، ليس ضئيلا.

سيعمل خورفكان وكلباء وعجمان، على توسيع الفارق مع فريقي القاع، والانتقال لوسط الجدول مبكراً في الدور الثاني، وسيتابع الجمهور خلال الدور الثاني منافسة خاصة، وتنافساً محموماً للابتعاد عن الخطر وتحسين الترتيب، وتبقى نفرق كلباء وخورفكان وعجمان، مطالبة أمام جماهيرها بإنهاء الموسم في مركز جيد.

وفي الوقت الذي رأى المحللون أن خورفكان وكلباء في مأمن، ويستبعدون هبوطهما، وأن عجمان سيبقى، إلا أن الواقع يؤكد أن هناك 39 نقطة في الملعب، ولا يوجد ما يمنع «الصقور» و«الإعصار» من حصد عدد كاف من النقاط لتأمين البقاء، فالكرة في ملعبهم، وقد تبدو المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.

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