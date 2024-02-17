تعرابت يقود النصر للفوز على خورفكان والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير - سالم خميس

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تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه على ضيفه خورفكان بهدف وحيد سجله عادل تعرابت في الدقيقة 90 من عمر مباراتهما على ملعب استاد آل مكتوم مساء اليوم، في ختام ثاني أيام مباريات ثمن نهائي الكأس الغالية.

ومالت أفضلية الاستحواذ للنصر في الشوط الأول، إلا أن الخطورة الأولى لاحت في الدقيقة 30، عندما وصلت كرة على بعد خطوات من مرمى خورفكان، إلى النصراوي عبد الله تورى الذي سددها واصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركلة ركنية، وبعدها بدقائق سدد لورينسي كرة قوية لخورفكان، وأمسكها حارس النصر أحمد شامبيه، ليحافظ الفريقين على شباكهما نظيفة.

وبدأ خورفكان الشوط الثاني بشكل أفضل هجومياً، وتراجع النصر إلى نصف ملعبه، وأضاع مسعود سليمان فرصة للتسجيل للضيوف بعد أن مرت رأسيته بجوار القائم الأيسر لمرمى النصر في الدقيقة 47، وتصدى أحمد عادل حارس خورفكان، لانفراد صريح للاعب النصر عادل تعرابت في الدقيقة 64، ليحمي مرماه من هدف مؤكد لأصحاب الأرض.

ونشط النصر في الدقائق التالية، واستلم لاعبه عبد الله تورى الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تسديد الكرة في الزاوية البعيدة، إلا أن تسديداته علت العارضة في الدقيقة 67، واعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة، وأنقذ شامبيه حارس النصر، فرصة هدف من تسديدة رانييل سانتانا في الدقيقة 78، ورد موسى ندياي بتسديدة للنصر ولامست مدافع خورفكان ومرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 81.

وتمكن عادل تعرابت بمجهود فردي ومهارة عالية من تسجيل هدف النصر والمباراة الوحيد في الدقيقة 90، بعد مراوغة ومرور من 3 مدافعين لخورفكان، ووضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس أحمد عادل من مرماه، ليخطف "العميد" بصعوبة بطاقة الوصول إلى الدور ربع النهائي للكأس الغالية.

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