«الأبيض» يكتب التاريخ ويبلغ ربع نهائي «مونديال الشاطئية» للمرة الأولى

المصدر: دبي- عدنان الغربي- تصوير - سالم خميس

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حقق منتخبنا الوطني إنجازاً تاريخياً، بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة الشاطئية، المقامة حالياً في دبي، لأول مرة، بعدما تغلب على نظيره الأمريكي 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حي دبي للتصميم، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليرفع بذلك «الأبيض» رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الإيطالي، متصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة، حيث ترجم «الأبيض» أفضليته في الشوط الثاني، بتسجيل ثنائية، حملت توقيع راشد عيد وعبد الله عباس، فيما جاء الشوط الثالث لمصلحة المنتخب الأمريكي، الذي نجح في تقليل الفارق بواسطة حارس المرمى كريس توث في الدقيقة 27، واختطف هدف التعادل عن طريق أليساندرو كانالي في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يتمكن علي محمد من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الوقت الإضافي، ويقوده إلى ربع النهائي.

وبنهاية منافسات الجولة الثانية، التي سجلت فوزاً كبيراً لإيطاليا على مصر بنتيجة 6 -2، حجز «الأبيض» و«الآزوري» بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، فيما ودع منتخبا مصر وأمريكا البطولة من الدور الأول، بصرف النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، التي يلتقي فيها منتخبنا مع إيطاليا، لحسم صدارة المجموعة، وأمريكا مع مصر.

ويشارك منتخبنا في كأس العالم للكرة الشاطئية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أعوام 2007، 2008، 2009، 2013، 2017، 2019 و2021، و2024، وهذه المرة الأولى التي ينجح فيها في تخطي دور المجموعات.

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