حامل اللقب الشارقة يعبر إلى ربع نهائي الكأس بصعوبة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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لم يخلُ تأهل حامل اللقب الشارقة للدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من صعوبات، أمام ضيفه وجاره البطائح، حيث حسم الشارقة النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بنتيجة 2-1، وجاء الشوط الأول سلبياً في النتيجة، وإن كانت الأفضلية للشارقة الذي ضاعت له فرصتان على الأقل من كايو لوكاس، فيما أاهدر أناتولي فرصة التقدم للبطائح في نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني نجح المدافع الحسن صالح في كسر حاجز ضياع الفرص للشارقة، مسجلاً هدف التقدم «ق 47» بتسديدة يسارية قوية في مرمى الحارس إبراهيم عيسى، وحاول البطائح بعد ذلك العودة للمباراة، ولكن اصطدم بقوة دفاع الشارقة بقيادة ماريو كاتينيك، وخط الوسط بقيادة بيانيتش، ونجح الشارقة في تعزيز التقدم بتسجيل هدف التقدم «ق 65» من تسديدة لموسى ماريجا اصطدمت بالدفاع وخادعت الحارس إبراهيم عيسى، ولكن البطائح لم يستسلم وظل يكافح في الدقائق الأخيرة لتحسين النتيجة حتى نجح البديل إسماعيل عمر في تقليص النتيجة بتسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس عادل الحوسني «ق 84»، وحاول البطائح التعديل في الجزء المتبقي من المباراة، وضاعت له فرصة هجمة واعدة من أحمد خليل، وصمد بعدها دفاع الشارقة حتى أعلن الحكم أحمد بلال نهاية المباراة بفوز الشارقة 2-1.

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